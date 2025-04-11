Также есть государства, где просто очень мало христиан, поэтому на Пасху там просто не обращают внимания. Об этом пишет 24 Канал.

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Где не празднуют Пасху

Саудовская Аравия

Христианство там запрещено, и в этой стране нет церквей. Христиане, которых там немного, могут праздновать только частным образом и очень осторожно.

Афганистан

Официальная религия там – ислам. Христианство в этой стране не признают, поэтому публичных празднований нет.

Северная Корея

Любая религия в КНДР строго ограничена, а христианская деятельность запрещена и строго наказывается. Поэтому Пасха там не празднуется вообще.



В КНДР христиан удерживают в тюрьмах / Википедия, Rajin

Также есть страны, где Пасха просто не является праздником, ведь большинство населения имеют совсем другую веру. Как вот Китай, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа.

Однако Пасха там не запрещена, и в районах, где есть христианские общины, верующие могут праздновать по желанию.