Писанки могли писати як на варених, так і на сирих чи видутих яйцях, проте їх ніколи не їли – вони були оберегами. Як наші предки використовували писанки – розповідає 24 Канал з посиланням на блогерку Krapka Krapka.

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Що робили з писанками

Насамперед блогерка та популяризаторка української культури Krapka Krapka відзначає, що писанками не билися. Для цих ігор використовували саме крашанки. Писанками найперше христосувалися на Великдень – вони були як і подарунком, так і оберегом.

Наприклад, на Чернігівщині існував звичай, що якщо хлопець після причастя пригостить дівчину, наприклад, бубликами, та мала подарувати йому писанку. Якщо вона цього не зробить, то за кілька днів парубки можуть вкрасти у неї браму, як це роблять у ніч на Андрія.

А ось на Харківщині жених мусів дарувати писанку своїй нареченій. І писанками відкуплялися від "колодки" на масницю ті, хто не встиг одружитися до початку великого посту.

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Також часто освячені писанки закопували на ниві, аби був хороший урожай. На Чернігівщині та Полтавщині з писанкою в руках обходили довкола хати, якщо займалася пожежа, після чого яйце кидали прямо у вогонь.