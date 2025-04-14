Писанки могли писать как на вареных, так и на сырых или выдутых яйцах, однако их никогда не ели – они были оберегами. Как наши предки использовали писанки – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Krapka Krapka.

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Что делали с писанками

Прежде всего блогер и популяризатор украинской культуры Krapka Krapka отмечает, что писанками не бились. Для этих игр использовали именно пасхальные яйца. Писанками прежде всего христосовались на Пасху – они были как и подарком, так и оберегом.

Например, на Черниговщине существовал обычай, что если парень после причастия угостит девушку, например, бубликами, и должна была подарить ему писанку. Если она этого не сделает, то через несколько дней парни могут украсть у нее ворота, как это делают в ночь на Андрея.

А вот на Харьковщине жених должен был дарить писанку своей невесте. И писанками откупались от "колодки" на масленицу те, кто не успел жениться до начала великого поста.

Больше о том, что украинцы делали с освященными писанками: смотрите видео

Также часто освященные писанки закапывали на ниве, чтобы был хороший урожай. На Черниговщине и Полтавщине с писанкой в руках обходили вокруг дома, если занимался пожар, после чего яйцо бросали прямо в огонь.