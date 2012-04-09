Після смерті в тілі є життя, – розмова з патологоанатомкою про міфи і реальність професії

Професія патологоанатома – одна з найзагадковіших. Її представники буквально співпрацюють з мертвими та допомагають рятувати живих. Однак ніякої магії або містики. Балом правлять фізика і біологія.

У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкується з представниками різних професій. Ми ставимо їм ті запитання, на які б ви хотіли отримати відповіді, але не наважуєтеся озвучити. Цього разу героїнею нашої рубрики стала патологоанатомка Вікторія П'єц. Вона розповіла про особливості професії, поділилася, що відбувається з тілом після смерті; розкрила всі таємниці, чому мертві можуть зітхати, та порадила як діяти, аби якнайпізніше опинитися на розтині.

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Кожен день на роботі – це щось нове й несподіване

Як ви обрали для себе такий кар'єрний шлях?

Я хотіла бути лікаркою завжди, скільки себе пам'ятаю, як то кажуть. Щодо патанатомії – з першого курсу. Завжди цікавив оцей причинно-наслідковий зв'язок, як захворювання впливають на організм та, зрештою, стають безпосередньою причиною смерті. Крім того, любила детективи.

На третьому курсі з'явилися специфічні вузькоспеціалізовані предмети. Коли ми ходили до пацієнтів, зрозуміла, що це – не моя історія. Я не можу збирати анамнези, скарги. Мені буде комфортніше працювати патологоанатомкою.

Ви зауважили, що любите детективи. Зараз у таких фільмах і серіалах дуже часто зображують патологоанатомів. Як ви вважаєте: їхні професійні історії коректні, чи це все-таки дві різні реальності?

Дві різні реальності. По-перше, психіка не всіх глядачів могла б нормально сприйняти реальну нашу роботу. Тому її роблять трішки лайтовішою, романтизують. У кіно – дуже мало схожості зі справжніми умовами нашої роботи.

Як виглядає ваш класичний робочий день?

Кожен день – це зазвичай щось нове й несподіване. Зазвичай це може бути:

робота з вирізкою операційного матеріалу (все, що приносять нам після оперативних втручань, біопсії);

розтин (перед аутопсією – ознайомлення з історією хвороби).

Після смерті людини життя всередині тіла продовжується

З чого складається процес розтину? Бо слово вживаємо часто, але мало розуміння, що за ним стоїть, крім очевидного.

Перед розтином нам дають історію пацієнта (з клінічним діагнозом, результатами лабораторних, інструментальних обстежень). На цьому етапі вже розумієш, що можна очікувати.

Спускаємося у секційний зал, де відбувається розтин. Оцінюємо зовнішній вигляд пацієнта (чи є якісь зміни на шкірі, операційні розрізи). Це все фіксуємо – хтось відразу занотовує, хтось – робить фото. Далі нам допомагають санітари, якщо пацієнт – дорослий. Витягують весь органокомплекс шляхом розрізу шкіри, підшкірно-жирового комплексу, м'язів. Від язика і до прямої кишки. І також окремо – головний мозок.

Якщо це – дитячий розтин, дитячий патологоанатом робить все сам. Далі ми досліджуємо за схемою кожен орган. Коли встановлюємо причину смерті – основне захворювання – виписуємо лікарське свідоцтво про смерть та протокол патологоанатомічного дослідження, де описуємо зміни в органах, їхню вагу, розміри.

Упродовж скількох днів після смерті ще можна провести розтин?

Це більше парафія судмедекспертів. У них, можливо, і місяць можна робити. У нас: день – два.

Що відбувається з тілом людини у перші три доби після смерті?

Після смерті людини життя всередині тіла продовжується. Оскільки ми – не стерильні. Чимало бактерій продовжують жити своє найкраще життя. Їм навіть комфортніше, коли імунна система не заважає. Плодяться і розмножуються, виділяючи продукти життєдіяльності.

Також підключається режим автолізу – самоперетравлювання органів. Ферменти всі виходять всередину. В нас вирує нове життя. Чим довше відбувається автоліз, тим яскравіші зміни. На третій день це – виражені автолітичні зміни.



У тілі триває життя / Unsplash

Чи небезпечно тривалий час перебувати у морзі? І що необхідно робити, аби убезпечити себе?

Загалом ми контактуємо з різними хімічними речовинами. Зокрема, формаліном, ортоксилоном. Вони – токсичні, але це не означає, що лікар-патологоанатом стоїть та постійно дихає над тією баночкою. Ми контактуємо, коли проводимо вирізку матеріалу або отримуємо готові гістологічні скельця.

Щодо безпеки, якщо ми говоримо про аутопсію, лікар-патологоанатом змінює одяг, одягає додатковий захисний. Це – фартух, одноразовий халат, рукавички (іноді й дві пари), маска, окуляри, за потреби – щиток. Тобто загалом ризики є, але всі знають, як себе захистити.



Патологоанатоми контактують з формаліном / Unsplash

Для чого застосовують формалін? Бо його часто згадують у масовій культурі. Романтизують навіть.

Формалін – речовина, яку використовують широко, не лише у патанатомії. Він має дубильні властивості. Тобто ми його використовуємо, аби матеріал зафіксувався. Чим краще зафіксований, тим легше його досліджувати під мікроскопом.

80% нашої роботи – з живими пацієнтами

Існує стереотип, що патологоанатоми працюють тільки з мертвими. Але дослідження цих фахівців допомагають рятувати живих. Зокрема, людей з онкологічними захворюваннями. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка роль патологоанатома у медицині загалом.

Цей стереотип дуже поширений, що патологоанатоми – це лише розтини. Але 80% нашої роботи – з живими пацієнтами. Дослідження операційного матеріалу, біопсії. Тобто коли пацієнт звертається у стаціонар, і йому потрібно провести оперативне втручання, наприклад, видалення жовчного міхура, то цей орган потрапляє до рук патологоанатома, який його досліджує та встановлює свій діагноз. Це ж стосується апендиксів, аденоїдів, доброякісних та злоякісних пухлин.

Саме лікар-патологоанатом, а не інший спеціаліст, встановлює, який вид онкозахворювання у пацієнта, адже ми бачимо тканини під мікроскопом, бачимо гістологічні зміни та верифікуємо патологічний процес.

Патологоанатоми співпрацюють з правоохоронцями? Чи в Україні йде чітке розмежування з професією судмедексперт?

Якщо є підозра на насильницьку смерть, це компетенція судмедексперта. Ми не дотичні до поліції. Однак якщо під час розтину лікар-патологоанатом може запідозрити ознаки насильницької смерті, тоді розтин зупиняється, викликають правоохоронні органи, тіло скеровують на судово-медичну експертизу.

Як часто трапляються такі випадки?

Буває різне. Але не дуже часто.

На жаль, у суспільстві досі іноді можна почути про так звані "нежіночі професії". Чи стикалися ви з сексизмом на роботі?

В нас просто дуже багато стереотипів. Зокрема, про патологоанатомів. Що це мають бути чоловіки, "бажано", щоб ще зловживали чимось. Але ми їх активно руйнуємо. Я не стикалася з сексизмом на роботі.

Летаргічний сон – міф, а прокинутися в морзі – неможливо

Чи були випадки, коли людина поверталась до життя після клінічної смерті перед розтином? Чи це – в принципі неможливо?

Ми не живемо у Середньовіччі. Потрібно розмежовувати смерть клінічну і біологічну.

Якщо є смерть клінічна, реаніматологи можуть оживити.

Якщо вже зафіксували біологічну смерть, це означає фініш, незворотність. Повернутися з неї неможливо. У морзі ніхто не оживає, оскільки у всіх пацієнтів діагностована біологічна смерть.

Летаргічного сну не існує. Прокинутись у могилі чи морзі неможливо. Ще ніхто не вставав і не повертався.



Прокинутися у могилі – неможливо / Unsplash

Іноді можна прочитати, що в перші години після смерті тіло ще щось відчуває. Наприклад, може "злякатися" полум'я кремації. Це абсурд?

Так, це абсурд. Хто нам дасть чітку відповідь. Хіба той, хто вже помер. А таких історій, щоб хтось воскрес (якщо не говоримо про релігію) і розповів, що там відчуває, не трапляється. Біологічна смерть – це припинення життєдіяльності людини. Ніяких відчуттів, ніяких почуттів.



Біологічна смерть припиняє почуття / Unsplash

Мене вразив ваш допис у соцмережі про вокалінг. Мертві можуть видавати звуки?

Можуть бути звуки. Але це не означає, що тіло вирішило нам щось сказати. Це – фізика. Повітря, яке було всередині, мусить кудись вийти і знаходить вихід в різних отворах. Нічого страшного в цьому немає.

Тепер трагічні моменти з мистецтва, як-от у "Ромео і Джульєтті", сприймають трішки інакше.

Чи траплялося з вами щось загадкове або моторошне під час роботи? Несподівані рухи, тіні, можливо, привиди?

Ні, не було, і не вірю. Але якби щось відбулося, я б не здивувалася. Мене вже нічого в житті не дивує.

Чи вірите ви, що душа після смерті тіла може перейти в інші стани? Чи смерть – фінал?

Особисто для мене, можливо в когось думка відрізняється і має право на існування: смерть – це фініш. Далі вже ніхто нікуди не перероджується.

Чи було таке на початку кар'єри, що вам снилися люди, розтини яких ви проводили?

Ні, мені як на початку роботи, так і досі ніхто не сниться. Ба більше, я не запам'ятовую обличчя. Я приходжу додому й живу іншу роль.

Одного разу просили мертву воду

Чи намагаються вийти з вами на зв'язок люди, які хочуть отримати щось для ритуалів? Якщо так, то що зазвичай просять і чи не розповідають для чого?

Просили мертву воду (якою обмивають тіло померлого). Але це було один раз. Ще якось просили пути, якими зв'язують руки і ноги покійних. Не казали для чого, і, звісно, ніхто нічого їм не давав.



Одного разу просили "мертву воду" / Unsplash

Чекап раз на рік – must have

Яка формула, щоб якнайдовше не опинитися у морзі на розтині? Здорове харчування + спорт + без шкідливих звичок? Чи варто додати ще щось?

Я б ще додала проходити щорічні чекапи. Зазвичай можна почути, що немає на це часу. Але насправді чекап – один навіть неповний день з життя. Це важливо і для чоловіків, і для жінок.

Українці живуть в умовах постійного стресу. Як ви вважаєте, це матиме у майбутньому великий вплив на стан здоров'я у масштабах цілої країни?

Так, я думаю, це матиме негативний вплив. Багато захворювань прогресують на фоні стресу. З'являються нові. Це має вплив, зокрема, і на серцево-судинні патології і на ризики онкозахворювань.

Екологія війни також вплине? Зокрема, те, що у нашому небі розриваються ракети.

На мою думку, так. Оскільки через певні суперечливі моменти ми точно не знаємо про радіаційний фон у повітрі.

Чи відрізняються результати розтинів людей, які їдять м'ясо і продукти тваринного походження, та веганів?

Коли в мене є пацієнт на розтин, в історії хвороби не зазначено, якої дієти він дотримувався. Можу запитати, але не відповість. Однак це міф – що спожите м'ясо гниє. У нас є ШКТ, кожен орган має свою функцію, і все працює збалансовано. Тіло – не смітник, щоб щось гнило.

Отже, не потрібно очищати організм від шлаків та токсинів, як радить сучасний маркетинг?

Тут треба розмежовувати шлаки і токсини.

Якщо у людини немає критичної ниркової чи печінкової недостатності, виводити ніякі токсини не потрібно. Якщо є, обумовлена основною патологією, потрібно звернутися у стаціонар. Там провідні спеціалісти проводитимуть, наприклад, сеанс гемодіалізу. Стосовно інших токсинів – їх не існує.

Зараз маркетологи дуже гарно виводять шлаки. Однак цього визначення ви не знайдете ніде, в жодній медичній літературі. Нашкодити собі прийомом БАДів чи гідроколонотерапією, звичайно, можна.

Зараз зростає рівень токсичного гепатиту, обумовленого різними БАДами, оскільки не проводили дослідження, який вплив на організм вони мають.

При призначенні гідроколонотерапії для виведення "шлаків" можна отримати коліт (запалення кишківника), різні тріщини слизової оболонки або фатальну перфорацію кишківника.

Які сучасні поради для здорового способу життя ви вважаєте найбільш шкідливими?

Найгірше, на мою думку, голодування. Особливо, коли це все пропагують для підлітків, які часто сидять у соціальних мережах і все це бачать. Наслідки для підліткового організму – ще гірші, ніж для дорослих.

Від яких хвороб найчастіше помирають українці?

Перше місце вже понад 20 років займають серцево-судинні захворювання. Інфаркти, інсульти. Від цього найчастіше помирають українці. На другому місці – онкозахворювання. Дуже часто це – злоякісні утворення молочних залоз.

Діти, які зараз народжуються, ще відчувають на собі вплив катастрофи на ЧАЕС?

Моя суб'єктивна думка, що це має вплив. Оскільки дуже зростає кількість онкозахворювань у дітей. Максимально стрімко зростає.

А вже є дослідження, як вплинув коронавірус на організми?

Дійсно є таке поняття, як мультисистемний запальний синдром, асоційований з COVID-19. Він часто зустрічається у дітей. Є певні характерні зміни у дитячих та дорослих організмах. Дуже часто бачимо постковідні зміни у легенях.

Чи вдасться людям колись продовжити життя на сотні років або наблизитися на безсмертя?

У кожної людини є свій ресурс. Коли в автомобіля вичерпується ресурс, йому міняють ходову, мотор, ще щось. В людей такої можливості поки немає. Ну не пересадиш голову, бо в пацієнта атеросклеротичне ураження судин мозку. Такого не навчилися. Медицина розвивається, це добре. Але я не думаю, що станеться щось глобальне, і люди житимуть триста – чотириста років.