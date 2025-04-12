Була українською: що відомо про першу пісню, яка прозвучала у космосі

Радянський космічний корабель "Восток-4" із першим українцем-космонавтом Павлом Поповичем на борту здійснив історичний політ 12 серпня 1962 року. Ця місія увійшла в історію не лише як важливий етап розвитку космонавтики, а й як момент, коли в космосі вперше пролунала пісня, і вона була українською.

Під час зв’язку з Центром управління польотами Попович виконав пісню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю" для Сергія Корольова, передає 24 Канал.

Дивіться також Німець, що обрав бути українцем: хто такий Шевельов, праці якого читає Снайдер

Що відомо про першу пісню, яка лунала у космосі

12 серпня 1962 року вперше в історії між екіпажами двох космічних кораблів та Центром управління польотами на Землі було встановлено радіо- та відеозв’язок. Саме тоді в космосі прозвучала перша пісня – "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

Цю пісню виконав космонавт Павло Попович, присвятивши її легендарному українському конструктору Сергію Корольову. Відомо, що ця композиція була улюбленою для Корольова, і коли Попович почав її співати, він підспівував йому із Землі.

Пісню я дещо перефразував: "…і ось я вже сокіл, і ось я літаю!",

– згадує Попович.

Павло Попович / Фото Violity

Після повернення на Землю Попович розповідав про свої переживання під час польоту.

"Коли літав, згадував Україну, мій рідний Узин, тополі край дороги, верби над Россю, дім, у якому виріс, рідних, друзів. І так закортіло додому…", – розповідав космонавт.

Поповича часто запитували, чому українські пісні такі сумні. Він відповідав, що його народ першим відбивав атаки ворожих військ і завжди боронив рідну землю від загарбників. Тому, за його словами, йому було "не до "Малинки-калинки".

До слова, раніше ми писали про те, як свою назву отримав бренд Mercedes. Виявляється, своє ім'я легендарним автомобілям подарувала 11-річна дівчинка Мерседес Єллінек.