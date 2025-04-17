Новий елемент для сонячних панелей: що це таке та для чого він потрібен

Вчені постійно працюють над покращенням елементів відновлювальної енергетики. Зокрема, вони знову показали нову розробку.

Науковці з Південної Кореї зробили важливий крок у розвитку перовскітних сонячних елементів та представили нову конструкцію, яка демонструє неймовірну стабільність. Про це пише 24 Канал із посиланням на Energy & Environmental Science.

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Як це працює

Навіть після 1000 годин роботи за екстремальних умов – температури 85 градусів і вологості 85% – пристрій зберігає 85% своєї початкової ефективності.

Це досягнення стало результатом спільної роботи дослідників з Університету UNIST та Національного університету Кенсан. Їхній сонячний елемент уже досяг високої ефективності перетворення енергії (PCE) – 25,56%, що є серйозною заявкою в галузі відновлюваної енергетики.

Ключовою інновацією стало заміщення традиційного, але нестійкого компонента – 4-трет-бутилпіридину – на більш стабільний етиленкарбонат (EC). Завдяки цьому вдалося суттєво підвищити термостійкість шару перенесення дірок – температура його склування сягнула 125 °C. Така зміна усуває ризики плавлення та деградації пристрою, що є критично важливим для довговічності сонячних панелей.

Нова технологія добре показала себе не лише на малих зразках, а й на більших модулях. При площі 100 сантиметрів квадратних вдалося досягти ефективності 22,14%, що відкриває шлях до промислового виробництва.

Перовськітні матеріали давно вважаються перспективними завдяки своїй доступності та ефективності. Проте головним викликом залишалась їхня недостатня стабільність. Тепер, завдяки новому підходу, цей бар’єр поступово долається, наближаючи появу перовскітних сонячних панелей на комерційному ринку.

Німецькі дослідники створили сонячні елементи з місячного пилу, що зменшує масу і вартість вантажів для космічних місій.