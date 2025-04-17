Ученые из Южной Кореи сделали важный шаг в развитии перовскитных солнечных элементов и представили новую конструкцию, которая демонстрирует невероятную стабильность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Energy & Environmental Science.

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Как это работает

Даже после 1000 часов работы в экстремальных условиях – температуры 85 градусов и влажности 85% – устройство сохраняет 85% своей первоначальной эффективности.

Это достижение стало результатом совместной работы исследователей из Университета UNIST и Национального университета Кенсан. Их солнечный элемент уже достиг высокой эффективности преобразования энергии (PCE) – 25,56%, что является серьезной заявкой в области возобновляемой энергетики.

Ключевой инновацией стало замещение традиционного, но неустойчивого компонента – 4-трет-бутилпиридина – на более стабильный этиленкарбонат (EC). Благодаря этому удалось существенно повысить термостойкость слоя переноса дырок – температура его стеклования достигла 125 °C. Такое изменение устраняет риски плавления и деградации устройства, что является критически важным для долговечности солнечных панелей.

Новая технология хорошо показала себя не только на малых образцах, но и на больших модулях. При площади 100 сантиметров квадратных удалось достичь эффективности 22,14%, что открывает путь к промышленному производству.

Перовскитные материалы давно считаются перспективными благодаря своей доступности и эффективности. Однако главным вызовом оставалась их недостаточная стабильность. Теперь, благодаря новому подходу, этот барьер постепенно преодолевается, приближая появление перовскитных солнечных панелей на коммерческом рынке.

Немецкие исследователи создали солнечные элементы из лунной пыли, что уменьшает массу и стоимость грузов для космических миссий.