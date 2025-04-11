Оно описывает идеальные условия воздушного потока для максимальной аэродинамической эффективности ветряной турбины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

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Как это повлияет на ветровую энергетику

Тьяги считает, что ее работа позволяет сделать турбины более эффективными, уменьшить расходы и увеличить объем производимой энергии. Даже незначительное улучшение коэффициента мощности – всего на 1% – может обеспечить электроэнергией целый район, подчеркивает исследовательница.

Профессор Свен Шмитц, который курирует ее исследования, объяснил, что Глауерт в свое время сосредотачивался только на максимальном коэффициенте мощности, но игнорировал другие важные факторы – в частности, силу и момент, которые влияют на лопасти турбины, а также их изгиб под воздействием ветра.

Я всегда чувствовал, что в подходе Глауэрта чего-то не хватает. Казалось, должно быть более простое решение. Я предложил эту задачу нескольким студентам, но только Дивия решилась ее решить. И сделала это блестяще,

– сказал он.

Тьяги посвящала исследованию 10–15 часов еженедельно, параллельно работая над диссертацией. Ее подход базируется на вариационном исчислении – математическом методе, который используют в задачах оптимизации с ограничениями.

Профессор убежден, что эти знания повлияют на проектирование следующего поколения ветротурбин.