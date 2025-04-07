Немецкие исследователи из Потсдамского университета сделали существенный шаг в развитии космических технологий – они создали солнечные элементы из имитированной лунной пыли. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журнал Deviese.

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Какие же вызовы и преимущества

Команда под руководством Феликса Ланга разработала методику переплавки реголита в стекло, что позволяет изготавливать солнечные батареи непосредственно на поверхности Луны. Это открытие потенциально меняет логистику космических миссий, значительно уменьшая массу и стоимость грузов, которые необходимо доставлять с Земли.



Ученые использовали лунную пыль / Фото Pexels

Исследователи объединили созданное из стекла покрытие с перовскитом – перспективным солнечным материалом, что позволяет генерировать гораздо больше энергии на грамм, чем традиционные технологии. Хотя сейчас эффективность новых элементов составляет 10%, ученые прогнозируют ее повышение до 23% за счет улучшения прозрачности стекла.

Преимуществом этого подхода является простота производства: концентрированный солнечный свет способен расплавить лунный реголит без необходимости сложной очистки. В то же время перед исследователями стоит ряд вызовов: нестабильность материалов под действием вакуума и температурных колебаний, а также трудности с использованием традиционных растворителей в лунных условиях.

Несмотря на это, результаты исследования дают основания для оптимизма – они могут стать основой будущей энергетической инфраструктуры для длительного пребывания человека на Луне.