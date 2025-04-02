Исследователи из Института Фраунгофера разработали новую технологию для переработки пластика. В чем суть технологии и при чем здесь 3D-принтер – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Как утилизируют мусор

По подсчетам ученых, в Германии в течение 2023 года накопилось 5,6 миллиона тонн пластикового мусора и только менее трети этого количества можно переработать. Самой большой проблемой стали одноразовые упаковки. Поэтому исследователи начали искать различные способы для утилизации мусора.

Решением стало превращение пластиковых отходов в нити для 3D-печати. Хотя этот процесс был сложным, ведь бытовые отходы являются разнородными и загрязненными, что тоже затрудняет переработку. На помощь пришли специалисты из лаборатории Circular Economy, которые измельчили пластик, очистили его от ненужных примесей и использовали специальные технологии для сортировки материала.

В частности, метод "плавания и оседания" помог разделить различные типы пластика, а технология ближнего инфракрасного излучения позволила удалить лишние материалы. В итоге команда достигла 99,8% чистоты конечного сырья. Очищенный материал попытались превратить в однородный полипропилен – устойчивый к изломам и долговечный пластик. Именно его используют в 3D-печати. Таким способом удалось утилизировать аж 1,8 миллиона тонн пластика.



Пластиковый мусор – серьезная проблема современности / Фото Pexels

Сейчас команда работает над усовершенствованием процесса. В будущем они планируют добавлять к материалу примеси, например, стекловолокно, чтобы создавать детали для авиационной и автомобильной промышленности.