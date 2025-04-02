Дослідники з Інституту Фраунгофера розробили нову технологію для переробки пластику. У чому суть технологію та до чого тут 3D-принтер – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як утилізовують сміття

За підрахунками вчених, у Німеччині протягом 2023 року накопичилося 5,6 мільйона тонн пластикового сміття і лише менш ніж третину цієї кількості можна переробити. Найбільшою проблемою стали одноразові упаковки. Тому дослідники почали шукати різні способи для утилізації сміття.

Рішенням стало перетворення пластикових відходів на нитки для 3D-друку. Хоча цей процес був складним, адже побутові відходи є різнорідними та забрудненими, що теж ускладнює переробку. На допомогу прийшли фахівці з лабораторії Circular Economy, котрі подрібнили пластик, очистили його від непотрібних домішок і використали спеціальні технології для сортування матеріалу.

Зокрема, метод "плавання та осідання" допоміг розділити різні типи пластику, а технологія ближнього інфрачервоного випромінювання дозволила видалити зайві матеріали. У підсумку команда досягла 99,8% чистоти кінцевої сировини. Очищений матеріал спробували перетворити на однорідний поліпропілен – стійкий до зламів та довговічний пластик. Саме його використовують у 3D-друці. Таким способом вдалося утилізувати аж 1,8 мільйона тонн пластику.



Пластикове сміття – серйозна проблема сучасності / Фото Pexels

Зараз команда працює над удосконаленням процесу. В майбутньому вони планують додавати до матеріалу домішки, наприклад, скловолокно, щоб створювати деталі для авіаційної та автомобільної промисловості.