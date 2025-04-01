І відповідь знайшли вчені Пхоханського університету науки і технологій та Університету Сонгюнгван що у Південній Кореї. То що ж насправді "вбиває" акумулятори у наших ґаджетах – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Tech Xplore.

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Що впливає на акумулятори

Те, що ємність акумулятора з часом зменшується – закономірний процес, проте часто він відбувається надто швидко й акумулятори буквально "вмирають". Корейським вченим вдалося з'ясувати, що на справність традиційного літій-іонного акумулятора впливає не лише перезарядка, але й глибокий розряд. Тобто коли акумулятор розряджається повністю.

Дослідники з'ясували, що в літій-іонних акумуляторах під час тривалого використання без під зарядки на катоді відбувається хімічна реакція, котра утворює оксид літію. А це спричиняє виділення газу, що прискорює старіння батареї чи навіть призводить до її розбухання.

Особливо це стосується акумуляторів з високим вмістом нікелю. Під час експерименту дослідники виявили, що якщо батарею регулярно розряджати до 0%, то після 250 таких циклів вона втрачає 96% своєї ємності. Проте якщо контролювати рівень заряду й не доводити акумулятор до повного виснаження, то після 300 циклів заряду можна зберегти 70% ємності.



Не варто розряджати гаджети повністю / Фото Pexels

Тобто найпростіший спосіб продовжити життя своєму смартфону або ноутбуку – не розряджати його повністю. Краще ставити на зарядку, коли залишається хоча б 20% заряду.