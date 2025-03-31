До 2030 року продукція Coca-Cola становитиме приблизно 602 мільйони кілограмів пластикових відходів, які щороку потраплятимуть до світового океану та водних шляхів. Новий аналіз було опубліковано некомерційною організацією Oceana, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Цього пластику достатньо, щоб заповнити шлунки 18 мільйонів китів

Звіт було опубліковано на тлі зростаючого занепокоєння щодо ризиків для здоров'я людини, спричинених поширенням мікропластику, який вчені все частіше пов'язують з раком, безпліддям і серцевими захворюваннями.

Згідно з дослідженням 2024 року, опублікованим у журналі Science Advances, Coca-Cola посідає перше місце у світі серед брендованих забруднювачів пластику. Слідом за нею йдуть PepsiCo, Nestlé, Danone та Altria.

В організації прогнозують, що до 2030 року використання пластику Coca-Cola перевищить 4,13 мільйона тонн щорічно.



Coca-Cola може вирішити проблему / Фото iStock

Для Oceana очевидним вирішенням проблеми є повернення багаторазового пакування.

У 2022 році компанія Coca-Cola визнала, що багаторазове пакування є "одним із найефективніших способів скорочення відходів", і взяла на себе зобов'язання досягти 25% багаторазового пакування до 2030 року.

Однак ця обіцянка була непомітно виключена в останній дорожній карті сталого розвитку, оприлюдненій у грудні 2024 року.

Оновлені цілі компанії зосереджені на збільшенні вмісту вторинної сировини в упаковці та підвищенні рівня збору сміття.

Захисники довкілля вже давно застерігають від надмірного покладання на переробку, стверджуючи, що вона часто слугує для перекладання провини на споживачів, а не для усунення коренів кризи.



Пластикові відходи Coca-Cola сягнуть 602 мільйонів кілограмів на рік / Фото iStock

Очільник організації Oceana Метт Літтлджон заявив, що використання переробленого пластику для виробництва більшої кількості одноразового пластику – це проблема.

Виробництво пластику залежить від нафти, що робить корпоративне використання пластику прямим чинником зміни клімату.

У відповідь на закиди представник Coca-Cola сказав, що хоча зусилля компанії наразі зосереджені на використанні більшої кількості перероблених матеріалів та вдосконаленні систем збору сміття, "ми інвестували і продовжуємо інвестувати в розширення асортименту багаторазового пакування, і ця робота буде продовжуватися в рамках нашої стратегії, орієнтованої на споживача".