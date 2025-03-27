Ядерні батареї використовують енергію радіоактивного розпаду, зокрема бета-випромінювання, а новий акумулятор базується на ізотопі вуглецю-14, який випромінює лише безпечні бета-частинки. Про це пише 24 Канал із посиланням на науковий журнал.

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У чому особливість розробки

Завдяки цьому батарея може працювати тисячоліттями.

Дослідники також покращили ефективність перетворення енергії, використовуючи технології, застосовувані в сонячних батареях. Крім того, вони розмістили радіовуглець на обох електродах, що дозволило збільшити кількість бета-променів і зменшити втрати енергії.



Вчені зробили новий тип акумуляторів / Фото Pexels

Літій-іонні акумулятори потребують частого заряджання та мають обмежений термін служби, а їх виробництво шкодить довкіллю. Ядерні батареї можуть вирішити цю проблему, особливо у сферах, де потрібне довготривале живлення.

Найперспективніші сфери застосування:

Медичні пристрої (наприклад, кардіостимулятори, що працюватимуть усе життя пацієнта)

Дрони та дистанційні датчики

Космічні дослідження

Однак поки що технологія потребує вдосконалення для підвищення ефективності перетворення енергії.