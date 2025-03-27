Ядерні батареї використовують енергію радіоактивного розпаду, зокрема бета-випромінювання, а новий акумулятор базується на ізотопі вуглецю-14, який випромінює лише безпечні бета-частинки. Про це пише 24 Канал із посиланням на науковий журнал.
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У чому особливість розробки
Завдяки цьому батарея може працювати тисячоліттями.
Дослідники також покращили ефективність перетворення енергії, використовуючи технології, застосовувані в сонячних батареях. Крім того, вони розмістили радіовуглець на обох електродах, що дозволило збільшити кількість бета-променів і зменшити втрати енергії.
Вчені зробили новий тип акумуляторів / Фото Pexels
Літій-іонні акумулятори потребують частого заряджання та мають обмежений термін служби, а їх виробництво шкодить довкіллю. Ядерні батареї можуть вирішити цю проблему, особливо у сферах, де потрібне довготривале живлення.
Найперспективніші сфери застосування:
- Медичні пристрої (наприклад, кардіостимулятори, що працюватимуть усе життя пацієнта)
- Дрони та дистанційні датчики
- Космічні дослідження
Однак поки що технологія потребує вдосконалення для підвищення ефективності перетворення енергії.