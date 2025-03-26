Дослідники знайшли спосіб отримувати чисту енергію без використання сонця, вітру чи води – за рахунок обертання Землі у власному магнітному полі. про це пише 24 Канал із посиланням на Mail Online.

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Як це працює

Науковці з Принстонського університету та Лабораторії реактивного руху NASA провели експеримент, у якому використали порожнистий циліндр із фериту марганцю-цинку завдовжки 29,9 сантиметрів. Його розмістили в ізольованій лабораторії під кутом 90 градусів до осі обертання планети. Завдяки взаємодії з магнітним полем Землі на електрони всередині циліндра діяла магнітна сила, що створювала напругу у 19 мікровольт.



Вчені зробили відкриття / Фото Pexels

Ці результати стали початковим доказом концепції використання обертання Землі для генерації електроенергії. Вчені наголошують, що подальші дослідження необхідні для підвищення рівня напруги і струму, щоб зробити технологію практичною.

Світ продовжує шукати нові джерела чистої енергії, відмовляючись від викопного палива. Основними напрямами розвитку залишаються сонячна, вітрова, гідро- та геотермальна енергетика, а також ядерна енергетика, яка забезпечує близько 10% світового електропостачання.

Хоча практичне застосування енергії від обертання Землі ще далеко, цей експеримент відкриває нові перспективи у сфері відновлюваної енергетики.