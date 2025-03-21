Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили легкі та надгнучкі сонячні елементи, які можна наносити на різні поверхні, перетворюючи їх на джерела енергії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Small Methods.

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Основні характеристики технології

Нові сонячні елементи у 100 разів легші за традиційні кремнієві панелі, але генерують у 18 разів більше енергії на кілограм ваги. Їхня товщина становить всього 2,3 мікрометра – це в 50 разів тонше за людську волосину.

Головна інновація – застосування перилену, що робить панелі надзвичайно тонкими та гнучкими. Завдяки цьому їх можна інтегрувати в одяг, дрони, текстиль, паперові аркуші та навіть повітряні кулі.

Висока енергоефективність

Технологія дозволяє генерувати 6 ватів енергії на грам ваги, що суттєво перевищує можливості сучасних панелей. Це відкриває перспективи для застосування сонячних елементів там, де традиційні рішення були недоступними.



Вчені зробили нове відкриття / Фото Pexels

Для забезпечення міцності дослідники розробили спеціальний метод виробництва за кімнатної температури. Однак перед комерційним запуском технології потрібно вирішити кілька проблем, зокрема розробити ефективні методи масового виробництва.

Очікується, що ця технологія може змінити підхід до використання сонячної енергії та стане доступною протягом наступного десятиліття. Якщо вчені подолають технологічні виклики, ультратонкі панелі знайдуть широке застосування у відновлюваній енергетиці, портативній електроніці та транспорті.