Исследователи из Массачусетского технологического института разработали легкие и сверхгибкие солнечные элементы, которые можно наносить на различные поверхности, превращая их в источники энергии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Small Methods.

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Основные характеристики технологии

Новые солнечные элементы в 100 раз легче традиционных кремниевых панелей, но генерируют в 18 раз больше энергии на килограмм веса. Их толщина составляет всего 2,3 микрометра – это в 50 раз тоньше человеческого волоса.

Главная инновация – применение перилена, что делает панели чрезвычайно тонкими и гибкими. Благодаря этому их можно интегрировать в одежду, дроны, текстиль, бумажные листы и даже воздушные шары.

Высокая энергоэффективность

Технология позволяет генерировать 6 ватт энергии на грамм веса, что существенно превышает возможности современных панелей. Это открывает перспективы для применения солнечных элементов там, где традиционные решения были недоступны.



Ученые сделали новое открытие / Фото Pexels

Для обеспечения прочности исследователи разработали специальный метод производства при комнатной температуре. Однако перед коммерческим запуском технологии нужно решить несколько проблем, в частности разработать эффективные методы массового производства.

Ожидается, что эта технология может изменить подход к использованию солнечной энергии и станет доступной в течение следующего десятилетия. Если ученые преодолеют технологические вызовы, ультратонкие панели найдут широкое применение в возобновляемой энергетике, портативной электронике и транспорте.