Японським вченим вдалося знайти спосіб за допомогою простого матеріалу покращити ефективність панелей. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Tech Xplore.

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Чим покращать сонячні панелі

Над проєктом працювали дослідники з Університету Тохоку. Вони розробили оптимізовані плівки сульфіду олова, які можуть стати альтернативним матеріалом для виготовлення сонячних панелей.

Річ у тім, що хоч сонячна енергія вважається екологічно чистою, все ж виробництво самих панелей пов'язане з використанням токсичних матеріалів. Водночас напівпровідниковий метал сульфіду олова є безпечним, доступним та економічно вигідним.



Сонячні панелі зазвичай виробляють з додаванням токсичних елементів / Фото Pexels

Аби покращити сам сульфід олова, вчені дослідили як співвідношення олова та сірки впливає на енергетичні властивості металу. Команда науковців під керівництвом Іссея Сузукі та Таїчі Ногамі застосувала нову технологію розпилення з використанням плазми сірки, що дозволило точно регулювати вміст сірки у плівках з цього матеріалу.

За результатами досліджень вчені встановили, що матеріали з вмістом сірки понад 50% демонструють значне зростання щільності носіїв заряду. То ж такі плівки можуть підвищити ефективність сонячних панелей.