Исследователи нашли способ получать чистую энергию без использования солнца, ветра или воды – за счет вращения Земли в собственном магнитном поле. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mail Online.

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Как это работает

Ученые из Принстонского университета и Лаборатории реактивного движения NASA провели эксперимент, в котором использовали полый цилиндр из феррита марганца-цинка длиной 29,9 сантиметров. Его разместили в изолированной лаборатории под углом 90 градусов к оси вращения планеты. Благодаря взаимодействию с магнитным полем Земли на электроны внутри цилиндра действовала магнитная сила, что создавала напряжение в 19 микровольт.



Ученые сделали открытие / Фото Pexels

Эти результаты стали начальным доказательством концепции использования вращения Земли для генерации электроэнергии. Ученые отмечают, что дальнейшие исследования необходимы для повышения уровня напряжения и тока, чтобы сделать технологию практичной.

Мир продолжает искать новые источники чистой энергии, отказываясь от ископаемого топлива. Основными направлениями развития остаются солнечная, ветровая, гидро- и геотермальная энергетика, а также ядерная энергетика, которая обеспечивает около 10% мирового электроснабжения.

Хотя практическое применение энергии от вращения Земли еще далеко, этот эксперимент открывает новые перспективы в сфере возобновляемой энергетики.