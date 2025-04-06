Такие изменения в первую очередь коснутся турбин в Германии. Зачем это нужно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Зачем радары на ветряках

На турбинах в ближайшее время установят специальные радары, которые будут помогать немецким силам безопасности следить за ситуацией в море. С помощью этих радаров, как заявляют в Федеральном морском агентстве, можно будет обнаруживать корабли и беспилотники.

По словам представителя агентства Нико Нольте, эти радары помогут сделать морские пути более безопасными. Собранные данные с ветряных турбин будут отправлять прямо властям. Причиной таких мер безопасности стала война России против Украины и российские диверсии в Европе.



Ветряки будут способствовать усилению безопасности / Фото Pexels

Кроме того, уже были прецеденты, когда некоторые корабли выключали навигационные системы, чтобы оставаться незамеченными. Особенно это делают танкеры из российского "теневого флота". А в Балтийском море вообще возникают проблемы со спутниковыми сигналами и были несколько случаев обрыва кабелей на дне моря.

Отныне операторы ветряков на морском побережье теперь должны не только ставить радары, но и передавать информацию в государственные службы. Это поможет лучше контролировать ситуацию в море и предотвращать угрозы.