Такі зміни в першу чергу торкнуться турбін у Німеччині. Навіщо це потрібно – розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Попри холодний вітер та кригу: українські вчені проводять в Антарктиці важливе дослідження

Навіщо радари на вітряках

На турбінах найближчим часом встановлять спеціальні радари, які допомагатимуть німецьким силам безпеки слідкувати за ситуацією в морі. За допомогою цих радарів, як заявляють у Федеральному морському агентстві, можна буде виявляти кораблі та безпілотники.

За словами представника агентства Ніко Нольте, ці радари допоможуть зробити морські шляхи безпечнішими. Зібрані дані з вітряних турбін будуть надсилати прямо владі. Причиною таких заходів безпеки стала війна Росії проти України та російські диверсії у Європі.



Вітряки сприятимуть посиленню безпеки / Фото Pexels

Крім того, уже були прецеденти, коли деякі кораблі вимикали навігаційні системи, аби залишатися непоміченими. Особливо це роблять танкери з російського "тіньового флоту". А в Балтійському морі взагалі виникають проблеми з супутниковими сигналами та були кілька випадків обриву кабелів на дні моря.

Відтепер оператори вітряків на морському узбережжі тепер мають не лише ставити радари, а й передавати інформацію до державних служб. Це допоможе краще контролювати ситуацію в морі й запобігати загрозам.