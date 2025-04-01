Інженер Азіз Халілі розробив нову концепцію вітрової турбіни під назвою Seaflute, яка поєднує інженерію з мистецтвом. Про це пише 24 Канал із посиланням на ecoticias.com.

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Як працює Seaflute

Її дизайн, натхненний келихом для шампанського, не тільки естетично привабливий, а й заснований на фізичному принципі Бернуллі, що використовується, зокрема, для створення підйомної сили літаків.

Основний механізм турбіни використовує вітер, що потрапляє через вузький отвір у передній частині конструкції. Це створює вакуум у задній частині модуля, який змушує повітря швидко рухатися, утворюючи потужний стабільний потік.

Ключовою особливістю є електростатичний іонний генератор, розташований у «горловині» турбіни. Коли через нього проходить потік повітря, утворюється заряджена електронна хмара. Ці електрони спрямовуються до феромагнітного сердечника, що за допомогою індукції генерує електричний струм. Отримана енергія накопичується в літієвих батареях у вигляді постійного струму.

Турбіна, що звучить як музика

Оригінальна конструкція Seaflute має ще одну особливість – її модулі створюють звук, схожий на гру багатоствольної флейти. Частоти можна програмувати, тож ці турбіни можуть навіть відтворювати мелодії. Окрім цього, їхній скульптурний дизайн робить їх привабливою альтернативою стандартним громіздким вітрякам.

Seaflute здатна виробляти 1200 мегаватів на годину електроенергії на рік, чого достатньо для забезпечення 120 будинків. Це робить її конкурентоспроможною альтернативою традиційним вітряним турбінам.

Наразі винахід проходить випробування. Якщо його буде впроваджено, шумові забруднення від вітрових електростанцій можуть замінитися гармонійними звуками Seaflute, поєднуючи екологічність, естетику та музику.

Фінська Wärtsilä та бразильська Energetica Suape II SA проводитимуть випробування етанолу на електростанції в Ресіфі з 2026 року протягом двох років.