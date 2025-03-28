Фінська технологічна компанія Wärtsilä спільно з бразильською Energetica Suape II SA розпочне випробування біопалива на електростанції Suape II в місті Ресіфі. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Цілі проєкту

Проєкт спрямований на перевірку ефективності використання етанолу, отриманого з цукрової тростини, для масштабного виробництва електроенергії. Випробування триватимуть з квітня 2026 року протягом двох років, а електростанція працюватиме 4000 годин.

Бразилія є світовим лідером у виробництві етанолу, але його потенціал як енергоносія поки що не використовується повною мірою.

Президент Wärtsilä Energy Андерс Ліндберг зазначив, що етанол може допомогти знизити викиди парникових газів і підвищити енергетичну безпеку.

Федеральний уряд Бразилії також підтримує цю ініціативу. У червні 2025 року відбудеться аукціон резервних потужностей, на якому етанол буде включено до списку паливних джерел.

За словами Карлоса Альберто Мансура Фільо, акціонера Grupo Econômico 4M, цей проєкт сприятиме розвитку стабільної та екологічно чистої енергетики в країні.

Раніше Вчені з Принстонського університету та Лабораторії реактивного руху NASA знайшли спосіб отримувати чисту енергію через обертання Землі у власному магнітному полі, використовуючи ферит марганцю-цинку.