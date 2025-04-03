Латвійський Інститут гідроекології в межах ініціативи IceMicroplastic розпочав паралельні дослідження мікропластику у прісних водах Арктики та Антарктики і робота ведеться спільно з українськими науковцями. Про це пише 24 Канал із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

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Вчені працюють у складних умовах

Полярниця Марта Дзинда відібрала зразки води на материку неподалік станції "Вернадський", які згодом будуть досліджені в Латвії. Для збору мікропластику використовували спеціальні сітчасті пастки. Їх встановлювали у льодовикових струмках на термін від шести до двадцяти чотирьох годин, щоб через них проходив потік води. Спочатку планували встановити дев’ять таких пасток, проте одну з них віднесло припливом.

Учасники експедиції, зокрема системний адміністратор 29 УАЕ Олександр Мацібура, проводили в човні по кілька годин, адже доступ до материкових струмків ускладнювали погодні умови та крижаний покрив. Зрештою, вісім сіток вдалося успішно встановити, зняти та запакувати для подальшого транспортування в Україну. Після цього зразки відправлять до Латвії, де їх проаналізують у спеціалізованій лабораторії.

Якщо мікропластик у воді не виявлять, це стане позитивною новиною. У разі ж його присутності доведеться з’ясувати, як пластик потрапляє у льодовикові води Антарктиди. Тепер полярники очікують на результати дослідження, яке допоможе краще зрозуміти масштаби проблеми та можливі шляхи її вирішення.

Вчені шукають мікропластик / Фото Національного антарктичного наукового центру

Цієї зими площа морського льоду в Арктиці впала до найнижчого рівня за всю історію спостережень, досягнувши 14,32 мільйона квадратних кілометрів.