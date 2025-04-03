Латвийский Институт гидроэкологии в рамках инициативы IceMicroplastic начал параллельные исследования микропластика в пресных водах Арктики и Антарктики и работа ведется совместно с украинскими учеными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

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Ученые работают в сложных условиях

Полярница Марта Дзинда отобрала образцы воды на материке недалеко от станции "Вернадский", которые впоследствии будут исследованы в Латвии. Для сбора микропластика использовали специальные сетчатые ловушки. Их устанавливали в ледниковых ручьях на срок от шести до двадцати четырех часов, чтобы через них проходил поток воды. Сначала планировали установить девять таких ловушек, однако одну из них унесло приливом.

Участники экспедиции, в частности системный администратор 29 УАЭ Александр Мацибура, проводили в лодке по несколько часов, ведь доступ к материковым ручьям затрудняли погодные условия и ледяной покров. В конце концов, восемь сеток удалось успешно установить, снять и упаковать для дальнейшей транспортировки в Украину. После этого образцы отправят в Латвию, где их проанализируют в специализированной лаборатории.

Если микропластик в воде не обнаружат, это станет положительной новостью. В случае же его присутствия придется выяснить, как пластик попадает в ледниковые воды Антарктиды. Теперь полярники ожидают результаты исследования, которое поможет лучше понять масштабы проблемы и возможные пути ее решения.

Ученые ищут микропластик / Фото Национального антарктического научного центра

Этой зимой площадь морского льда в Арктике упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, достигнув 14,32 миллиона квадратных километров.