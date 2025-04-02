Фонд наследия Козуэй-Кост и Гленс (CCGHT) разработал комплексный план по спасению деревьев, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Из-за шторма уже погибло 13 деревьев

Недавние штормы нанесли свой ущерб, в результате чего погибли 13 деревьев. Появление Dark Hedges в сериале "Игра престолов" сделало из тихого места туристическую аттракцию, стимулируя местную экономику. В то же время наплыв туристов принес нагрузку на окружающую среду и местных жителей.

Приоритетной задачей фонда будет управление и уход за оставшимися деревьями,, обеспечение безопасности и доступности для посетителей, а также смягчение воздействия на местных жителей.

Фонд также будет изучать, как использовать популярность этого места для получения устойчивой социально-экономической выгоды.

Популярность места, а также деликатная природа этих уже очень зрелых деревьев требуют взвешенного подхода для защиты их естественной красоты. Ведь деревьям приближается 250-летие со дня их посадки,

– сказал исполнительный директор CCGHT Грэм Томпсон.

Томпсон добавил, что фонд продолжит работать с партнерами над новым генеральным планом, чтобы гарантировать, что объект будет управляться лучшим из возможных способов.

Предыдущие работы на этом месте включала пересадку деревьев, установление табличек с пояснительной информацией и уход за деревьями.