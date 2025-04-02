Фонд спадщини Козуей-Кост і Гленс (CCGHT) розробив комплексний план із порятунку дерев, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Через шторм вже загинуло 13 дерев

Нещодавні шторми завдали своєї шкоди, внаслідок чого загинули 13 дерев. Поява Dark Hedges у серіалі "Гра престолів" зробила з тихого місця туристичну атракцію, стимулюючи місцеву економіку. Водночас наплив туристів приніс навантаження на довкілля та місцевих мешканців.

Пріоритетним завданням фонду буде управління та догляд за деревами, що залишилися, забезпечення безпеки та доступності для відвідувачів, а також пом'якшення впливу на місцевих мешканців.

Фонд також вивчатиме, як використати популярність цього місця для отримання стійкої соціально-економічної вигоди.

Популярність місця, а також делікатна природа цих вже дуже зрілих дерев потребують виваженого підходу для захисту їхньої природної краси. Адже деревам наближається 250-річчя з дня їх посадки,

– сказав виконавчий директор CCGHT Грем Томпсон.

Томпсон додав, що фонд продовжить працювати з партнерами над новим генеральним планом, щоб гарантувати, що об'єкт управлятиметься найкращим із можливих способів.

Попередні роботи на цьому місці включала пересадку дерев, встановлення табличок з пояснювальною інформацією та догляд за деревами.