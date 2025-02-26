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Тренди Будь у тренді У мережі віруситься звук, під який усе "виглядає незаконним": і це не просто так
26 лютого, 23:36
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У мережі віруситься звук, під який усе "виглядає незаконним": і це не просто так

Юрій Семенюк
Основні тези
  • У TikTok з'явився новий тренд з використанням пісні "El Gigante De Hierro" від Grupo Soñador, яка робить звичайні відео виглядати "незаконними".
  • Тренд почався з мексиканської компанії, яка використовувала цей звук для реклами криптовалюти, і тепер його підхопили користувачі TikTok, у тому числі й українці.

У мережі TikTok з'явився новий тренд. Користувачі діляться звичайними відео, які накладені на цікавий звук, який перетворює будь-що на "щось незаконне".

Мова йде про пісню "El Gigante De Hierro" ("Залізний гігант") гурту Grupo Soñador. Пісня була випущена ще у 2003 році, але зараз знову стала популярною, розповідає 24 Канал.

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Чому усе здається "нелегальним"

Почалося усе з відео, де мексиканська компанія почала використовувати цей звук та гештег "картель" для реклами своєї криптовалюти. Після цього звук підхопити у TikTok та чимало користувачів створювали відео про те, що ця пісня робить незаконним буквально усе.

Grupo Soñador "El Gigante De Hierro": дивіться відео

Українці теж підхопили цей тренд.

Виготовлення шоколаду нелегальне: дивіться відео

Ваша доставка законна? – дивіться відео

@axyemb #teodoryarovoj ♬ El Gigante De Hierro - Grupo Soñador


 

Заправка теж незаконна: дивіться відео

@_rufffka_

♬ Originalton - %

Щодня у мережі з'являється все більше відео під цей звук. Користувачі не приховують свого захвату та фантазії щодо жартів.