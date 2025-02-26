У мережі віруситься звук, під який усе "виглядає незаконним": і це не просто так

У мережі TikTok з'явився новий тренд. Користувачі діляться звичайними відео, які накладені на цікавий звук, який перетворює будь-що на "щось незаконне".

Мова йде про пісню "El Gigante De Hierro" ("Залізний гігант") гурту Grupo Soñador. Пісня була випущена ще у 2003 році, але зараз знову стала популярною, розповідає 24 Канал.

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Чому усе здається "нелегальним"

Почалося усе з відео, де мексиканська компанія почала використовувати цей звук та гештег "картель" для реклами своєї криптовалюти. Після цього звук підхопити у TikTok та чимало користувачів створювали відео про те, що ця пісня робить незаконним буквально усе.

Grupo Soñador "El Gigante De Hierro": дивіться відео

Українці теж підхопили цей тренд.

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Щодня у мережі з'являється все більше відео під цей звук. Користувачі не приховують свого захвату та фантазії щодо жартів.