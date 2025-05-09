"Піна Колада" знову хіт: мережу розриває від феєричного повернення Віталія Козловського

Віталій Козловський виплатив усі борги колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку, що дозволило співаку повернути права на виконання пісень. І він вже встиг презентувати україномовну версію хіта "Піна Колада".

Уже 7 травня Віталій Козловський виконав нову версію хіта на конкурсі "Нашебачення" і спричинив фурор. 24 Канал розповідає, як реагує мережа на повернення Віталія Козловського.

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Як українці реагують на повернення Віталія Козловського

Після прем'єри від Віталія Козловського, користувачі мережі не приховували свого захвату від україномовної версії "Піна Колади" та вимагали негайно додати нову версію на стрімінгові сервіси.



Реакція на "Піна коладу" українською / Скриншот

Багато користувачів мережі не приховували – пісня засіла їм у голові, то ж вона потрібна на стрімінгових сервісах.



Як люди реагують на "Піна Коладу" / Скриншот

Не оминули увагою користувачі мережі також і зовнішній вигляд співака. Як не обійшлося без жартів про те, що відбулося очищення природи.



Реакція на повернення Козловського / Скриншот

Вистачає і жартів про те, що кінець світу відкладається – у Ватикані обирають Папу Римського, а в Україні на сцену повертається Віталій Козловський. Як то кажуть – кожному своє.



Буквально кожному своє / Скриншот

Звернули увагу користувачі мережі також на суттєву різницю між українським та російським текстом пісні "Піна Колада". Цікаво, що твіт з цим порівнянням поширив у своїх соцмережах сам артист.



Мова має значення / Скриншот

І, звісно, історія Віталія Козлоського і його суперечок з Ігорем Кондратюком теж не оминають увагою. Наприклад, тепер співак є мотиватором для всіх, у кого є кредити чи використаний кредитний ліміт банку.



Усі ми колись зможемо закрити кредитки / Скриншот

Нагадаємо, що тільки напередодні виступу Віталія Козловського стало відомо, що він погасив усі борги продюсеру та остаточно отримав права на свої пісні. Цікаво, що його історію іноді порівнюють з схожим випадком у кар'єрі Тейлор Свіфт, коли співачка втратила права на свої хіти.