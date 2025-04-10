Ви додасте їх у свій плейлист: 5 маловідомих пісень на вірші українських поетів

Українська поезія прекрасна, а ще кращою вона стає у поєднанні з чудовою музикою, що перетворює вірш на пісню. Багато виконавців зараз часто звертаються до спадщини українських поетів у пошуках нових хітів.

Багатьом відомі пісні "Думи мої, думи", чи "О панно Інно", проте є і менш відомі, та не менш прекрасні. 24 Канал підготував добірку небанальних пісень на вірші українських поетів.

Цікаво На Великдень та під час жалоби: чому іноді краще не варто слухати музику

Пісні на вірші українських поетів

Олесь Гончар відомий як письменник, проте свого часу написав вірш "Знамена полку". Цей вірш поклав на музику легендарний Володимир Івасюк. Особливо ця пісня відгукується в час російсько-української війни.

Хорова капела "Дударик" – "Знамена полку": дивіться відео

Вірші Ліни Костенко часто кладуть на музику. Наприклад, для альбому "Подих" свого часу Джамала поклала на музику вірш поетеси "Неандертальці".

Джамала – "Неандертальці": дивіться відео

Найвідомішою піснею на вірш Дмитра Павличка, звісно, є "Два кольори". Проте ще щонайменше 2 вірші поета поклав на музику Володимир Івасюк. Пісню "Над морем" виконав Тарас Чубай.

Тарас Чубай – "Над морем": дивіться відео

Коли у 2020 році почався карантин через пандемію коронавірусу, гурт VEREMIY поклав на музику вірш Василя Стуса "Усміхнені й живі" та записав цю пісню. Цікаво, що попри те, що пандемія вже скінчилася, пісня не втрачає актуальності і в час повномасштабної війни.

VEREMIY – "Усміхнені й живі": дивіться відео

У своєму репертуарі й гурт Бумбокс має незвичну пісню на вірш української поетеси Лесі Українки. Композиція "Плющ" увійшла до альбому "Таємний код: Рубікон".

Бумбокс – "Плющ": дивіться відео

Також часто українські виконавці зараз вертаються до творчості Тараса Шевченка, Василя Симоненка, Павла Тичини, Миколи Вінграновського, Івана Франка та інших поетів.