Її написали за 45 хвилин: цей хіт 1991 року назвали однією з найкращих пісень в історії кіно

У 1991 році фільм "Робін Гуд: Принц злодіїв" подарував світові не лише касовий хіт, а й одну з найуспішніших кінопісень усіх часів. Композиція у виконанні Браяна Адамса очолила світові чарти, отримала номінацію на "Оскар" і згодом увійшла до списків найкращих пісень, написаних для кіно.

Про те, який хіт 1991 року став однією з найкращих пісень в історії кіно, пише Parade.

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Хіт 1991 року визнали однією з найкращих в історії кіно

Історію Робін Гуда Голлівуд екранізував десятки разів. Однією з найуспішніших версій став фільм "Робін Гуд: Принц злодіїв", який вийшов у 1991 році.

Фільм запам'ятався не лише комерційним успіхом, а й головною піснею, яка отримала схвальні відгуки критиків, очолила світові чарти, була номінована на "Оскар" і згодом увійшла до списків найкращих кінопісень.

"Робін Гуд: Принц злодіїв" став одним із найуспішніших фільмів 1991 року. Картина зібрала у світовому прокаті понад 390 мільйонів доларів і стала другою за касовими зборами того року.

"Робін Гуд: Принц злодіїв": дивіться трейлер

За роль шерифа Ноттінгема Алан Рікман отримав премію BAFTA як найкращий актор другого плану. Водночас головна пісня фільму – (Everything I Do) I Do It for You – була номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща оригінальна пісня" та здобула "Греммі" як найкраща пісня, написана спеціально для кінофільму або телебачення.

Пісню (Everything I Do) I Do It for You Браян Адамс написав разом із Майклом Каменом і Робертом Джоном "Муттом" Ланге. Вона стала головним синглом саундтреку до фільму. За словами авторів, на створення пісні знадобилося лише 45 хвилин.

Після виходу балада швидко стала світовим хітом. Вона сім тижнів поспіль очолювала чарт Billboard Hot 100. На той момент це був найдовший період перебування на першому місці з 1983 року.

Браян Адамс – (Everything I Do) I Do It For You: дивіться відео

Крім того, композиція вісім тижнів залишалася лідером чарту Billboard Adult Contemporary. Згодом Billboard поставив її на друге місце у списку найкращих пісень, створених для кіно, поступившись лише Endless Love у виконанні Даяни Росс і Лайонела Річі.

У 1992 році пісня також була номінована на премію "Греммі" у категорії "Запис року", а на церемонії "Оскар" поступилася пісні з фільму "Красуня і Чудовисько".

Популярність балади не згасла й у наступні роки. Її переспівували багато виконавців, серед яких американська співачка Бренді.