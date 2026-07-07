О том, какой хит 1991 года стал одной из лучших песен в истории кино, пишет Parade.

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Хит 1991 года признали одной из лучших песен в истории кино

Историю Робин Гуда Голливуд экранизировал десятки раз. Одной из самых успешных версий стал фильм "Робин Гуд: Принц воров", вышедший в 1991 году.

Фильм запомнился не только коммерческим успехом, но и главной песней, которая получила восторженные отзывы критиков, возглавила мировые чарты, была номинирована на "Оскар" и впоследствии вошла в списки лучших кинопесен.

"Робин Гуд: Принц воров" стал одним из самых успешных фильмов 1991 года. Картина собрала в мировом прокате более 390 миллионов долларов и стала второй по кассовым сборам в том году.

"Робин Гуд: Принц воров": смотрите трейлер

За роль шерифа Ноттингема Алан Рикман получил премию BAFTA как лучший актер второго плана. В то же время главная песня фильма – (Everything I Do) I Do It for You – была номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая оригинальная песня" и получила "Грэмми" как лучшая песня, написанная специально для кинофильма или телевидения.

Песню (Everything I Do) I Do It for You Брайан Адамс написал вместе с Майклом Каменом и Робертом Джоном "Муттом" Ланге. Она стала главным синглом саундтрека к фильму. По словам авторов, на создание песни ушло всего 45 минут.

После выхода баллада быстро стала мировым хитом. Она семь недель подряд возглавляла чарт Billboard Hot 100. На тот момент это был самый длительный период пребывания на первом месте с 1983 года.

Брайан Адамс – (Everything I Do) I Do It For You: смотрите видео

Кроме того, композиция восемь недель оставалась лидером чарта Billboard Adult Contemporary. Впоследствии Billboard поместил ее на второе место в списке лучших песен, созданных для кино, уступив лишь Endless Love в исполнении Дайаны Росс и Лайнела Ричи.

В 1992 году песня также была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Запись года", а на церемонии "Оскар" уступила песне из фильма "Красавица и чудовище".

Популярность баллады не угасла и в последующие годы. Ее перепевали многие исполнители, в том числе американская певица Брэнди.