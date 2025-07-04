Хіт літа-2025 на бандурі: хлопець розірвав ТікТок особливим виконанням відомого треку

У ТікТок часто з'являються вірусні відео, які набирають шалену популярність. Серед таких роликів є кілька, які належать українцям.

Наприклад, нещодавно цю мережу розірвав бандурист, який зіграв відому сучасну українську пісню на автентичному українському інструменті. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео.

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Чому відео стало таким популярним

На записі хлопець стоїть біля водойми та грає на бандурі пісню, яка нещодавно захопила всі чарти. Мовиться про "Смарагдове небо" DREVO. Пісня вийшла у 2025 році та стала справжнім літнім хітом, який чули, здається, всі. Пісня дуже швидко стала неймовірно популярною.

Цікаво, що на відео хлопець грає мелодію на українському інструменті – бандурі. Це робить звучання знайомого мотиву по-справжньому особливим.

Хлопець грає "Смарагдове небо" на бандурі: дивіться відео

Що таке бандура Український народний струнно-щипковий інструмент. Стандартна бандура-прима має 55–58 струн.

Ролик набрав понад 70 тисяч лайків та ще більше переглядів. Він продовжує набирати популярність. ТікТок давно став платформою, де молоді митці діляться своєю творчістю, адже тут ймовірність бути почутим вища.

До слова, новий тренд із серіалу "Гра в кальмара" набирає популярності. Мовиться про відео, де пари перевіряють, чи змогли б вони разом пройти складне випробування, зображене у серіалі. Дуже різні люди повторюють цей тренд з цікавості, чи змогли б вони пережити те, що й герої популярного серіалу.

