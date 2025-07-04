Например, недавно эту сеть разорвал бандурист, который сыграл известную современную украинскую песню на аутентичном украинском инструменте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео.

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Почему видео стало таким популярным

На записи парень стоит у водоема и играет на бандуре песню, которая недавно захватила все чарты. Говорится об "Изумрудном небе" DREVO. Песня вышла в 2025 году и стала настоящим летним хитом, который слышали, кажется, все. Песня очень быстро стала невероятно популярной.

Интересно, что на видео парень играет мелодию на украинском инструменте – бандуре. Это делает звучание знакомого мотива по-настоящему особенным.

Парень играет "Смарагдове небо" на бандуре: смотрите видео

Что такое бандура Украинский народный струнно-щипковый инструмент. Стандартная бандура-прима имеет 55–58 струн.

Ролик набрал более 70 тысяч лайков и еще больше просмотров. Он продолжает набирать популярность. ТикТок давно стал платформой, где молодые художники делятся своим творчеством, ведь здесь вероятность быть услышанным выше.

К слову, новый тренд из сериала "Игра в кальмара" набирает популярность. Говорится о видео, где пары проверяют, смогли бы они вместе пройти сложное испытание, изображенное в сериале. Очень разные люди повторяют этот тренд из любопытства, смогли бы они пережить то, что и герои популярного сериала.

