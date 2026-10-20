Ріанна співала не про парасольку: який сенс приховує її хіт "Umbrella"

Пісня "Umbrella" американської співачки Ріанни стала світовим хітом у 2007 році. Однак мало хто знає, що вона має глибший сенс, ніж може здатися на перший погляд.

На це звернула увагу вчителька англійської мови Юліана Мельник у своєму відео в TikTok. Вона розібрала текст композиції та пояснила значення англійських висловів.

Про що насправді пісня "Umbrella"

Вчителька англійської пояснила, що текст пісні містить метафори, які допомагають краще зрозуміти її головну ідею. Зокрема, рядки "When the world has dealt its cards" можна перекласти як "коли світ роздав свої карти". Йдеться про життєві обставини, які не завжди залежать від людини.

Інший рядок "If the hand is hard, together we'll mend your heart" означає, що навіть у складних ситуаціях можна знайти підтримку. Англійський вислів "be dealt a bad hand" використовують, коли говорять про несприятливі обставини або труднощі, з якими доводиться зіткнутися.

Ріанна – "Umbrella": дивіться відео

У пісні також є фраза "Took an oath, I'ma stick it out to the end". Вона передає обіцянку залишатися поруч до кінця. Вислів "take an oath" означає "давати клятву", а "stick it out" – витримувати складну ситуацію, не здаючись.

Що символізує парасолька в пісні Ріанни

Найвідоміша частина композиції – "You can stand under my umbrella", що перекладається як "Ти можеш стояти під моєю парасолькою". У пісні цей вислів набуває символічного значення. Парасолька уособлює безпеку та захист від життєвих негараздів, а дощ стає метафорою важких часів.

Вчителька англійської розкрила справжній сенс пісні "Umbrella": дивіться відео

Саме тому пісню можна сприймати як обіцянку не залишати близьку людину наодинці з проблемами.