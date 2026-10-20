На это обратила внимание учительница английского языка Юлиана Мельник в своем видео в TikTok. Она разобрала текст песни и объяснила значение английских выражений.

О чем на самом деле песня "Umbrella"

Учительница английского объяснила, что текст песни содержит метафоры, которые помогают лучше понять ее главную идею. В частности, строки "When the world has dealt its cards" можно перевести как "когда мир раздал свои карты". Речь идет о жизненных обстоятельствах, которые не всегда зависят от человека.

Другая строка "If the hand is hard, together we'll mend your heart" означает, что даже в сложных ситуациях можно найти поддержку. Английское выражение "be dealt a bad hand" используют, когда говорят о неблагоприятных обстоятельствах или трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

Рианна – "Umbrella": смотрите видео

В песне также есть фраза "Took an oath, I'ma stick it out to the end". Она передает обещание оставаться рядом до конца. Выражение "take an oath" означает "давать клятву", а "stick it out" – выдерживать сложную ситуацию, не сдаваясь.

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Что символизирует зонт в песне Рианны

Самая известная часть композиции – "You can stand under my umbrella", что переводится как "Ты можешь стоять под моим зонтиком". В песне эта фраза приобретает символическое значение. Зонтик олицетворяет безопасность и защиту от жизненных невзгод, а дождь становится метафорой тяжелых времен.

Учительница английского раскрыла истинный смысл песни "Umbrella": смотрите видео

Именно поэтому песню можно воспринимать как обещание не оставлять близкого человека наедине с проблемами.