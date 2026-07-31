5 звичок Михайла Коцюбинського, які й сьогодні вчать жити красиво, спокійно й зібрано

Михайло Коцюбинський залишив по собі не лише тексти, а й дуже виразний щоденний ритм життя – уважний, зібраний, домашній і водночас творчий. У його побуті все мало своє місце: від квітів на столі до годинника і сімейних прийомів їжі, і саме з таких дрібниць формується неабияка дисципліна, яку й сьогодні хочеться запозичити.

У новому проєкті "Не з книжок" 24 Канал спільно зі співробітниками музеїв та біографами ділитиметься з вами маловідомими фактами про українських письменників і митців. Цього разу разом з командою Музею Михайла Коцюбинського у Вінниці ми розповімо про те, яким був його побут і що варто перейняти нам сьогодні!

Побут Михайла Коцюбинського не був хаотичним тлом для творчої роботи – навпаки, він сам нагадував добре налагоджений механізм, у якому кожна деталь мала значення. У домі письменника панували порядок, затишок і особлива атмосфера, а щоденні звички працювали як невидимий каркас, що тримав і родину, і творчість, і тиху внутрішню рівновагу.

1. Персоналізовані ритуали та повільні вечері

Однією з найпомітніших звичок Коцюбинського було ставлення до їжі як до спільного ритуалу, а не просто до фізіологічної необхідності. У родині були спільні прийоми їжі, і в кожного члена сім'ї було своє постійне місце за столом. Сам стіл завжди сервірували зі смаком: із білою скатертиною, серветками, гарним посудом і букетом квітів. Це був не випадковий жест, а частина родинного укладу, де буденність наділяли змістом і красою.

Тут важлива ще одна деталь: біля прибору письменника лежав невеликий продовгуватий аркушик – "Меню". Донька письменника Ірина Коцюбинська згадувала: "Я складала та малювала меню обіду, щоб батько міг собі вибрати страву до смаку…".



Коцюбинський надихає вечеряти разом / Фото freepik

Харчування у родині було простим, але різноманітним. До столу подавали кисле молоко, яйця, мед, масло, чай із вершками, докторський хліб та інші домашні страви. Усе це створювало відчуття спокійної, продуманої щоденності, де їжа не відривалася від родини, а родина – від спільного столу. Саме ця звичка сьогодні звучить напрочуд сучасно: повільно сідати за стіл, помічати смак, бачити одне одного, а не лише тарілку і, на жаль, гаджети.

2. Естетика та лад навколо

У домі Коцюбинського порядок не був сухою вимогою чи суворою дисципліною заради дисципліни. Він був частиною краси життя. Письменник привчав дітей до охайності: у кімнатах завжди мав бути порядок, а в домі – свіжі квіти. І це дуже показово: йдеться про атмосферу, простір, у якому приємно жити, працювати, думати й повертатися після втомливого дня.

Квіти в домі тут не виглядають другорядною прикрасою. Вони стають знаком уваги до деталей, знаком того, що побут може бути не сірим тлом, а частиною внутрішньої культури. Біла скатертина, серветки, гарний посуд, букет квітів – усе це разом створювало відчуття затишку та тепла. У такому домі, де речі мають своє місце, люди теж немовби краще чують одне одного.

Саме тому ця звичка Коцюбинського виглядає дуже практичною й сьогодні. Порядок у кімнатах, свіжі квіти, охайність у дрібницях – це спосіб берегти внутрішній спокій через зовнішній лад. Іноді достатньо саме такого тихого острівця краси, щоб день не розсипався на хаос.

3. Чіткий режим дня та прогнозованість

Родинний розклад у Коцюбинських мав свої усталені правила, і в цьому була окрема сила. Влітку діти снідали о 9-й годині ранку, а взимку – раніше, адже потрібно було поспішати до гімназії. На ранковий чай подавали свіжі булки, бублики та молоко, а для батька готували окремий легкий сніданок. Обід у родині відбувався рівно о 4-й годині дня, а ввечері о 8-й годині всі збиралися на чай.

Ця майже годинникова точність не виглядає холодною. Навпаки, у ній відчувається турбота. Чіткий режим дня створював передбачуваність, а передбачуваність – спокій. Дітям було зрозуміло, коли снідати, коли обідати, коли збиратися ввечері, і ця впорядкованість, схоже, була не тягарем, а надійною опорою.



Режим дня дозволяє зберігати спокій / Фото benzoix

У сучасному житті, де дні легко розмиваються, така звичка звучить майже як рецепт від метушні. Коцюбинській родині вона допомагала тримати ритм без нервового поспіху.

4. Робочий перфекціонізм і систематизація

У роботі Михайло Коцюбинський був надзвичайно уважним і вимогливим до себе. Він любив порядок не лише в побуті, а й у творчості: книги, рукописи та матеріали для роботи завжди мали своє місце. Це важлива деталь, бо вона показує: для нього організованість не закінчувалася на кухні чи у вітальні. Вона переходила в сам спосіб мислення, у спосіб творити, у спосіб тримати в руках власний день.

Навіть звичайні події – прогулянка містом, поїздка на ярмарок чи спостереження за природою – ставали для нього джерелом нових вражень і творчих образів. Тут немає пафосу великого кабінетного генія, який існує окремо від життя. Навпаки: він уважно дивився на світ довкола й умів брати з нього матеріал для творчості. Місто, ярмарок, природа – усе могло стати поштовхом до образу, до думки, до тексту.

У цьому й полягає одна з найцінніших звичок Коцюбинського: не втрачати зв'язок між реальністю та працею. Пильність до деталей, любов до порядку в речах, уважність до того, що відбувається навколо, – усе це працювало на його творчість. Для сучасної людини тут є дуже простий, але сильний урок: великий результат часто починається з дисципліни, зібраності й уміння бачити.

5. Повний "digital detox" і вміння бути "тут і зараз" із близькими

Звісно, у часи Коцюбинського не існувало ані смартфонів, ані нескінченного потоку повідомлень, але саме тому його спосіб бути з родиною сьогодні читається особливо виразно. Попри напружену працю, письменник завжди знаходив час для родини. Разом із дружиною та дітьми він гуляв, ходив на рибалку, жартував і грався. Діти згадували, що у такі моменти батько ніби сам ставав дитиною: сміявся разом із ними, крутив їх у сіні, бігав подвір'ям із вудкою та щиро радів їхнім захопленням.

Це дуже тепла й жива картина. У ній Коцюбинський постає людиною, яка вміла відкладати справи, щоб бути поруч. Його присутність у родинних моментах була повною. І саме таке вміння бути "тут і зараз" сьогодні звучить майже як розкіш.



Коцюбинський вчить нас бути "тут і зараз" / Фото prostooleh

Вечори у родині Коцюбинських проходили у спокійній атмосфері – за читанням, розмовами, музикою та зустрічами з друзями. Із цих щоденних сцен виростав особливий спосіб життя: уважний до праці, родини, краси навколишнього світу й маленьких радощів кожного дня.

Михайло Коцюбинський залишив приклад не тільки письменницької майстерності, а й дуже сучасної життєвої культури. Нехай його побутові звички надихнуть вас на створення власних ритуалів, які роблять життя яскравішим, цікавішим і наповненішим.