Уранці 19 жовтня невідомі зухвало викрила дев'ять ювелірних виробів часів Наполеона I Бонапарта з Лувру. Однак історія знає чимало зухвалих мистецьких пограбувань, що й досі залишаються загадкою.

Пограбування музею Ізабелли Стюарт Гарднер

Це пограбування вважають одним із найвідоміших і найзагадковіших у світі мистецтва. Воно сталося в Бостоні у день Святого Патрика, коли двоє чоловіків, видаючи себе за поліцейських, переконали охоронця впустити їх до музею. Під приводом службової перевірки вони скували його наручниками, зробили те саме з другим охоронцем і безперешкодно розпочали крадіжку.

Злодії пересувалися залами хаотично, вирізаючи з рам шедеври Вермера, Рембрандта, Мане та Дега, а деякі інші роботи просто пошкодили. Їхній вибір виглядав випадковим – вони навіть проігнорували кілька найцінніших експонатів, що натякає на відсутність уявлення про те, що забирають. Загалом викрали 13 творів мистецтва, серед яких – китайська бронзова чаша Гу та бронзовий орлиний шпиль.

Цікаво, що особи грабіжників так і не встановлені досі, а жоден із викрадених шедеврів не знайдено. Існує припущення, що злочин пов'язаний із місцевими гангстерами. Сьогодні за будь-яку інформацію про вкрадені роботи, оцінені у понад 500 мільйонів доларів, обіцяна значна винагорода.

Крадіжка "Мони Лізи"

Сучасна слава "Мони Лізи" як найвідомішого витвору мистецтва значною мірою пов'язана з подіями 1911 року, коли її викрали прямо з Лувру.

На початку XX століття музей мав мінімальні заходи безпеки, чим і скористався злочинець. Він проник до галереї, переодягнувшись у форму співробітника, залишився там на ніч, а наступного ранку спокійно виніс картину, сховавши її під одягом. Ніхто з персоналу навіть не помітив зникнення одразу.

Полотно залишалося невідомо де протягом двох років. Згодом виявилося, що його викрав колишній працівник музею, який вважав, що картина має належати Італії. Він намагався продати її у Флоренції, привізши шедевр у валізі з подвійним дном. Там його затримала поліція, а "Мону Лізу" тимчасово виставили в Італії перед тим, як повернути до Лувру.

Пограбування Монреальського музею

Наймасштабніше музейне пограбування в історії Канади сталося у 1972 році й досі залишається нерозкритим. Троє чоловіків скористалися технічними роботами на даху, щоб потрапити до будівлі через мансардне вікно, яке ремонтували і на якому була вимкнена сигналізація. Знешкодивши охорону, вони викрали 18 картин, вартість яких на той час становила близько 2 мільйонів доларів.

Злодії планували втекти на одній із музейних вантажівок, але спрацювала сигналізація й їм довелося тікати пішки, прихопивши лише частину награбованого. Серед вкраденого - картина Рембрандта, яку сьогодні оцінюють у 20 мільйонів доларів.

Розслідування цього злочину ускладнилося через інші світові події, зокрема, теракт на Олімпійських іграх у Мюнхені 1972 року. Попри версію, що до пограбування причетні Монреальська мафія чи сепаратисти Квебеку, жодного підозрюваного офіційно так і не назвали.

Що відомо про пограбування Лувру 19 жовтня?

За даними видання Le Parisien, вранці 19 жовтня троє чоловіків у капюшонах отримали доступ до Лувру на березі Сени, де нині тривають ремонтні роботи.

Вони скористалися вантажним ліфтом, який вивів їх безпосередньо до зали в галереї Аполлона. Розбивши вікна, двоє злодіїв проникли всередину, тоді як третій залишився зовні. Зловмисники забрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів часів Наполеона.

Як зазначає джерело видання у Луврі, знаменитий "Регент", найбільший діамант колекції вагою понад 140 каратів, залишився на місці. Остаточну суму збитків ще визначають.

Як одесит продав Лувру підробку за шалені гроші?

Наприкінці 19 століття одеський антиквар Шепсель Гохман провернув одну з найзухваліших мистецьких афер свого часу, продавши Лувру підроблену тіару скіфського царя Сайтаферна. Для створення підробки Гохман звернувся до ювеліра Ізраїля Рухомовського.

Після семи місяців роботи та десятків вивчених книг з грецької міфології фальшивий артефакт був готовий. Після цього Гохман відправив представника до європейських музеїв, і тіара дійшла до Лувру. Французькі експерти провели огляд і не виявили підробки, тож купили її за рекордні 200 тисяч франків.

Підробка пробула в музеї вісім років, поки один зі знайомих Рухомовського, відвідавши Лувр, не впізнав його роботу. Цікаво, що сьогодні тіара Сайтаферна зберігається у Луврі як зразок сучасного мистецтва.