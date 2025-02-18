Andreas Moskin представив колекцію функціонального одягу: моделями стали ветерани

Українські військові стали прикладом для всього світу, вони навіть після важких поранень намагаються повернутись до звичного життя. Зокрема, деякі з них стали моделями показу Andreas Moskin.

На Ukrainian Fashion Week бренд Andreas Moskin представив унікальну колекцію функціонального одягу для людей з ампутаціями. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Ця колекція дуже важлива

Моделями стали українські ветерани, які втратили кінцівки на війні. Вони не лише демонстрували вбрання на подіумі, а й брали безпосередню участь у процесі його розробки, консультуючи дизайнерів щодо зручності та адаптивності одягу для людей з протезами.

Колекція включає продумані деталі, які полегшують повсякденне життя людей з ампутаціями. Наприклад, штани мають спеціальні вирізи для комфортного перевдягання, а рукави кріпляться на прихованих застібках, що дозволяє легко знімати або змінювати їх. На внутрішніх бокових швах штанів також розташовані застібки, які допомагають швидко адаптувати одяг під протез.

Ветеран Дмитро, який після поранення почав професійно займатися плаванням і став моделлю, наголосив, що ця колекція є важливим кроком до інклюзивності.

У звичайному одязі не завжди зручно, особливо людям з високою ампутацією. Але ця колекція враховує всі потреби. Дизайнери зробили великий прорив,

– сказав він.

Головною метою бренду було створення не лише стильного, а й справді функціонального одягу, який допоможе людям з ампутаціями почуватися комфортно та впевнено у повсякденному житті.

Як виглядає цей одяг / Фото Andreas Moskin