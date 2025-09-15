Майже кожен шостий американець до 28 років відмовляється розглядати вакансію, якщо в офісі немає кімнати для відпочинку. Опитування показало, що покоління Z висуває до роботодавців нові неймовірні вимоги.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Якими є вимоги до роботи у покоління Z?

Майже кожен шостий американець віком до 28 років відмовляється навіть розглядати роботу в компанії, якщо в офісі немає спеціально облаштованої зони для відпочинку.

Очевидно, що покоління Z не соромиться висловлювати свої вимоги до сучасного робочого місця, і для багатьох це виходить за межі зарплати та медичного страхування,

– заявила сертифікований професійний кар'єрний коуч і постійний експерт вебсайту Resume.io Аманда Августін.

Платформа опитала тисячу працівників у різних куточках США щодо обов'язкових умов, які впливають на вибір роботи.

За словами Огастін, можливість подрімати посеред робочого дня та інші вимоги "не є просто приємними додатковими перевагами". Вони відображають зміну поглядів на баланс між роботою та особистим життям і загальне благополуччя.

Опитування також показало, що один із п'яти представників покоління Z – більше, ніж у будь-якому іншому поколінні - вважає обов'язковою наявність "кімнати розваг" з настільним тенісом чи іншими розвагами.

Покоління Z по-своєму бачить, як має виглядати робоче середовище / Фото Unsplash

Крім того, кожен п'ятий заявив, що не готовий працювати у компанії, яка не дозволяє працівникам приводити з собою домашніх улюбленців. Для порівняння, серед міленіалів таку вимогу висловили 14%, серед покоління X – лише 8%, а серед бебі-бумерів – всього 4%.

Також 33% представників покоління Z очікують безкоштовних закусок та обідів на робочому місці.

Водночас навіть коли офіс відповідає їхнім запитам, далеко не всі молоді спеціалісти хочуть відвідувати його.

Кожен третій опитаний назвав обов'язковою умовою чотириденний робочий тиждень, а кожен четвертий наполягає на можливості брати тривалі відпустки для подорожей чи саморозвитку.

Молодь вимагає від роботодавців чотириденний робочий день / Фото Unsplash

Августін підкреслює, що молоде покоління "протистоїть старій моделі постійної метушні та вигорання", натомість віддаючи перевагу гнучкості і "більш приємному повсякденному життю".

"Компаніям, які відкидають ці пріоритети як несерйозні, може стати все складніше залучати та утримувати найкращих фахівців з цього перспективного покоління працівників", – застерегла вона.

