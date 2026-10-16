У Нідерландах працівника туркомпанії звільнили після марафону: причина вас точно насмішить

Пробіг марафон під час лікарняного – і втратив роботу. Працівник туристичної компанії в Нідерландах опинився в центрі незвичайної судової історії, яка завершилася не на користь роботодавця.

Компанія Prijsvrij з Нідерландів звільнила чоловіка після того, як приватні детективи помітили його на марафоні в Роттердамі. Однак суд вирішив, що звільнення було незаконним, і зобов'язав роботодавця виплатити колишньому працівникові понад 60 тисяч євро компенсації, повідомляє RTL Nieuws.

Чому чоловіка звільнили після марафону?

Чоловік влаштувався до туристичної компанії в липні 2024 року. У середині грудня він пішов на лікарняний через гострі та серйозні проблеми із зором.

У січні під час розмови з лікарем з охорони праці працівник пояснив, що йому складно керувати автомобілем і працювати за комп'ютером. Водночас чоловік повідомив, що хоче продовжувати бігати чотири рази на тиждень.

Згодом обстеження виявили, що він, імовірно, страждає на міастенію – хронічне захворювання, яке впливає на роботу м'язів. Компанія не погодилася з тим, що працівник не може виконувати свої обов'язки, і вимагала повернутися до роботи.

Згодом роботодавець навіть погрожував не виплачувати йому зарплату. Повторний огляд у лікаря з охорони праці на початку квітня також підтвердив, що чоловік поки не може повернутися до роботи.

Компанія найняла приватних детективів

Роботодавець вирішив перевірити, чим займається працівник під час лікарняного, і найняв приватних детективів для стеження за ним. У березні 2025 року детективи помітили чоловіка, коли той відвозив дитину до школи. А вже у квітні він узяв участь у Роттердамському марафоні та подолав дистанцію менш ніж за три з половиною години.

Після цього компанія негайно звільнила працівника, пояснивши рішення втратою довіри. Однак чоловік оскаржив звільнення в суді.

Суд у Роттердамі дійшов висновку, що роботодавець не мав достатніх підстав для звільнення. Чоловік заздалегідь розповідав лікарям про свої тренування та короткі поїздки автомобілем, тож сама участь у марафоні не доводила, що він обманював компанію щодо стану здоров'я.

Крім того, суд визнав стеження непропорційним втручанням у приватне життя працівника та його родини. Такі дії могли також посилити стрес чоловіка.

Апеляційний суд у Гаазі підтвердив це рішення у вересні 2026 року.

Скільки грошей отримає колишній працівник?

За рішенням суду, чоловік отримає 10 070 євро виплат, пов'язаних із розірванням трудового договору, та ще 50 тисяч євро додаткової компенсації. До цієї суми додадуть майже 3 тисячі євро невиплаченої зарплати й понад 5 тисяч євро судових витрат.

У підсумку загальна сума виплат перевищить 68 тисяч євро.