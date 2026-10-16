Компания Prijsvrij уволила мужчину после того, как частные детективы заметили его на марафоне в Роттердаме. Однако суд постановил, что увольнение было незаконным, и обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику более 60 тысяч евро компенсации, сообщает RTL Nieuws.

Почему мужчину уволили после марафона?

Мужчина устроился на работу в туристическую компанию в июле 2024 года. В середине декабря он ушел на больничный из-за острых и серьезных проблем со зрением.

В январе во время беседы с врачом по охране труда работник объяснил, что ему сложно управлять автомобилем и работать за компьютером. В то же время мужчина сообщил, что хочет продолжать бегать четыре раза в неделю.

Впоследствии обследования показали, что он, вероятно, страдает миастенией – хроническим заболеванием, влияющим на работу мышц. Компания не согласилась с тем, что работник не может выполнять свои обязанности, и потребовала, чтобы он вернулся на работу.

Впоследствии работодатель даже угрожал не выплачивать ему зарплату. Повторный осмотр у врача по охране труда в начале апреля также подтвердил, что мужчина пока не может вернуться на работу.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Компания наняла частных детективов

Работодатель решил проверить, чем занимается работник во время больничного, и нанял частных детективов для слежки за ним. В марте 2025 года детективы заметили мужчину, когда тот отвозил ребенка в школу. А уже в апреле он принял участие в Роттердамском марафоне и преодолел дистанцию менее чем за три с половиной часа.

После этого компания немедленно уволила работника, объяснив решение утратой доверия. Однако мужчина обжаловал увольнение в суде.

Суд в Роттердаме пришел к выводу, что у работодателя не было достаточных оснований для увольнения. Мужчина заранее рассказывал врачам о своих тренировках и коротких поездках на автомобиле, поэтому само участие в марафоне не доказывало, что он обманывал компанию относительно состояния здоровья.

Кроме того, суд признал слежку несоразмерным вмешательством в частную жизнь работника и его семьи. Такие действия могли также усугубить стресс мужчины.

Апелляционный суд в Гааге подтвердил это решение в сентябре 2026 года.

Сколько денег получит бывший работник?

По решению суда мужчина получит 10 070 евро выплат, связанных с расторжением трудового договора, и еще 50 тысяч евро дополнительной компенсации. К этой сумме добавятся почти 3 тысячи евро невыплаченной зарплаты и более 5 тысяч евро судебных издержек.

В итоге общая сумма выплат превысит 68 тысяч евро.