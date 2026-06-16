Програма "єКнига" б'є рекорди: названо топ найпопулярніших видань 2026 року

Українська молодь масово перетворює державні виплати на власні домашні бібліотеки. Кожному українцю з виповненням 18 років відкриваються не лише приємні "плюшки" повноліття, але й можливість отримати від держави тисячу гривень за програмою "єКнига".

Портал "Дія" опублікував топ найпродаваніших книг за цією програмою, і серед них є направду несподівані позиції.

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Від темних романів до саморозвитку: топ уподобань

Програмою "єКнига" вже скористалися 279 255 українців, а загальна сума виплат становить понад 256 мільйонів гривень.

Тренди читання 18-річних у 2026 році демонструють цікавий мікс: від провокаційних трилерів до глибокої психології. Абсолютним лідером продажів стала дилогія Х. Д. Карлтон "Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни".

Поряд із художньою літературою молодь активно інвестує у ментальне здоров'я.

У списку найпопулярніших видань:

Психологія та стійкість: "Тією горою є ви" Бріанни Вест та "Стіни в моїй голові" Володимира Станчишина.

Бріанни Вест та Володимира Станчишина. Класика сенсів: незмінний бестселер Віктора Франкла "Людина в пошуках справжнього сенсу" .

. Продуктивність: "Атомні звички" Джеймса Кліра.

До топів також увійшли художні видання: "Хірург. Книга 1" Тесс Ґеррітсен, "Якби він був зі мною" Лори Новлін, "Тисяча пам’ятних поцілунків" Тіллі Коул.

Найпопулярніші книги серед української молоді / yakaboo.ua

Український контекст: Жадан та Кідрук у топі

Попри засилля перекладних романів Коллін Гувер та Пенелопи Дуглас, попит на українських авторів залишається високим.

Найчастіше в кошики молодих читачів потрапляють книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука та Ілларіона Павлюка. Це свідчить про запит на сучасну інтелектуальну прозу та якісну українську поезію.

Цифрова зручність: як та де купують

Хоча естетика фізичних книгарень приваблює багатьох (44% покупок), більшість молоді – 56% надає перевагу онлайн-шопінгу. Найактивнішими читачами виявилися мешканці Києва, а також Львівської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

Нагадаємо, що отримати кошти на книги можуть українці, яким у 2026 році виповнюється 18 років. Програма діє через застосунок "Дія", а скористатися виплатою можна протягом року після дня народження.