Програма "єКнига" б'є рекорди: названо топ найпопулярніших видань 2026 року
Українська молодь масово перетворює державні виплати на власні домашні бібліотеки. Кожному українцю з виповненням 18 років відкриваються не лише приємні "плюшки" повноліття, але й можливість отримати від держави тисячу гривень за програмою "єКнига".
Портал "Дія" опублікував топ найпродаваніших книг за цією програмою, і серед них є направду несподівані позиції.
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Від темних романів до саморозвитку: топ уподобань
Програмою "єКнига" вже скористалися 279 255 українців, а загальна сума виплат становить понад 256 мільйонів гривень.
Тренди читання 18-річних у 2026 році демонструють цікавий мікс: від провокаційних трилерів до глибокої психології. Абсолютним лідером продажів стала дилогія Х. Д. Карлтон "Гра в кота і мишу. Книга 1: Переслідування Аделіни".
Поряд із художньою літературою молодь активно інвестує у ментальне здоров'я.
У списку найпопулярніших видань:
- Психологія та стійкість: "Тією горою є ви" Бріанни Вест та "Стіни в моїй голові" Володимира Станчишина.
- Класика сенсів: незмінний бестселер Віктора Франкла "Людина в пошуках справжнього сенсу".
- Продуктивність: "Атомні звички" Джеймса Кліра.
До топів також увійшли художні видання: "Хірург. Книга 1" Тесс Ґеррітсен, "Якби він був зі мною" Лори Новлін, "Тисяча пам’ятних поцілунків" Тіллі Коул.
Найпопулярніші книги серед української молоді / yakaboo.ua
Український контекст: Жадан та Кідрук у топі
Попри засилля перекладних романів Коллін Гувер та Пенелопи Дуглас, попит на українських авторів залишається високим.
Найчастіше в кошики молодих читачів потрапляють книги Сергія Жадана, Ліни Костенко, Макса Кідрука та Ілларіона Павлюка. Це свідчить про запит на сучасну інтелектуальну прозу та якісну українську поезію.
Цифрова зручність: як та де купують
Хоча естетика фізичних книгарень приваблює багатьох (44% покупок), більшість молоді – 56% надає перевагу онлайн-шопінгу. Найактивнішими читачами виявилися мешканці Києва, а також Львівської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.
Нагадаємо, що отримати кошти на книги можуть українці, яким у 2026 році виповнюється 18 років. Програма діє через застосунок "Дія", а скористатися виплатою можна протягом року після дня народження.