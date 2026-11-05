Петропавлівська, Софіївська та інші: чому біля Києва аж п'ять Борщагівок і звідки пішли ці назви

Борщагівка для киян давно стала звичною назвою, однак мало хто замислюється, що історично таких поселень було аж п'ять. Ба більше, кожна мала власну назву, а їхнє походження пов'язане з київськими монастирями, старовинними земельними володіннями та річкою Борщагівкою.

П'ять Борщагівок розташовувалися на західній околиці Києва вздовж однойменної річки. Землі належали різним монастирям, від назв яких і походять прикметники в назвах поселень, пише 24 Канал.

Звідки взялися п'ять Борщагівок

У різні часи тут існували:

Михайлівська Борщагівка – належала Михайлівському Золотоверхому монастирю. Її вважають найдавнішою серед п'яти.

Микільська Борщагівка – отримала назву від Пустинно-Микільського монастиря.

Братська Борщагівка – була пов'язана з Братським Богоявленським монастирем на Подолі.

Софіївська Борщагівка – належала Софійському монастирю.

Петропавлівська Борщагівка – її землі були пов'язані з Петропавлівським домініканським монастирем.

За кілька століть п'ять Борщагівок суттєво змінилися. Михайлівська та залишки Братської Борщагівки збереглися як історичні місцевості Києва з приватною забудовою, а колишня Микільська Борщагівка фактично зникла – на її місці виросли житлові масиви, зокрема Південна Борщагівка.

Натомість Петропавлівська та Софіївська Борщагівки залишилися селами Київської області, але через появу численних житлових комплексів і розростання столиці перетворилися на густонаселені передмістя. Нині обидва села разом із Чайками входять до Борщагівської територіальної громади Бучанського району, адміністративним центром якої є Петропавлівська Борщагівка.

Як виглядали Борщагівки колись: дивитись відео

Чи справді Борщагівка отримала назву від борщу

Існує цікава версія краєзнавця XIX століття Лаврентія Похилевича. Він припускав, що місцеві хутори постачали ченцям городину для приготування борщу, звідси й могла з'явитися назва.

Однак це не єдине пояснення. Дослідники пов'язують походження топоніма з річкою Борщагівкою, назва якої, за однією з версій, могла походити від давньої назви рослини.