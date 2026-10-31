Київ міг залишитися без каштанів: чому колись дерева наказали викорчувати

Та мало хто знає, що каштани могли так і не стати символом столиці. За однією з міських легенд, їх навіть наказали прибрати з головного бульвару Києва, пише 24 Канал.

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Як каштани потрапили до Києва?

Каштани не були звичними для Києва від самого початку. Їхня батьківщина – Балкани, а до українських міст дерева потрапили як декоративна рослина. Киянам вони припали до душі завдяки пишним суцвіттям і густій кроні, яка влітку давала приємну тінь.

Каштани з'явилися в столиці раніше, ніж заведено думати. Наприкінці XVIII століття їх уже вирощували в садах заможних містян.

А от із серединою XIX століття пов'язана історія, яка могла б стати сюжетом для міської комедії. Імператору не сподобалися каштани За популярною київською легендою, у 1842 році тодішній генерал-губернатор Дмитро Бібіков наказав висадити каштани на бульварі, який сьогодні носить ім'я Тараса Шевченка. Та невдовзі до Києва мав приїхати імператор Микола I, і дерева нібито не виправдали його естетичних очікувань.

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Монархові, за переказами, більше подобалися стрункі пірамідальні тополі. Тож каштани начебто наказали викорчувати й замінити іншими деревами.

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Але на цьому історія не закінчується. Кияни, які не хотіли втрачати красиві дерева, нібито забрали їх собі й пересадили у власних садах. Так каштани поступово розійшлися містом.

Є нюанс: ця історія не має надійного документального підтвердження. Ба більше, каштани росли в Києві ще до приїзду Миколи I. Тож розповідь про невдоволення імператора варто сприймати саме як міську легенду, а не беззаперечний історичний факт.

Коли каштани стали символом столиці

З часом каштани почали з'являтися на київських вулицях дедалі частіше. Вони прикрашали бульвари, парки та двори, а навесні місто буквально потопало в цвіті.

У 1862 році каштанову алею заклали в ботанічному саду Університету Святого Володимира – нині це ботанічний сад імені Фоміна. Поступово дерево стало частиною образу міста, який упізнавали далеко за його межами. У 1969 році гілку каштана навіть зобразили на гербі Києва. Відтоді цей символ ще міцніше закріпився в уявленні про столицю.