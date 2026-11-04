Queen ледь не отримали іншу назву: як гурт міг увійти в історію музики

Сьогодні назву Queen знають у всьому світі, а пісні гурту стали класикою рок-музики. Однак на початку кар'єри музиканти могли обрати зовсім інше ім'я для свого колективу. Один із варіантів навіть не нагадував назву гурту, який згодом збирав стадіони.

Історія Queen почалася ще до появи Фредді Мерк'юрі в складі колективу. Тоді музиканти шукали власне звучання та назву, яка згодом мала стати впізнаваною в усьому світі, пише 24 Канал.

Яку назву могли обрати музиканти

До того, як стати Queen, колектив мав назву Smile. У ньому грали гітарист Браян Мей, барабанщик Роджер Тейлор і вокаліст та басист Тім Стаффелл.

Коли Стаффелл залишив гурт у 1970 році, до музикантів приєднався Фредді Мерк'юрі. Саме він запропонував змінити назву на Queen.

Мерк'юрі вважав, що це слово звучить велично, виразно та легко запам'ятовується. Попри певні суперечки через його неоднозначні асоціації, музиканти зрештою погодилися.

Чому гурт зупинився на назві Queen

Фредді Мерк'юрі хотів, щоб назва відображала масштаб і характер майбутнього колективу. Queen звучала лаконічно, мала сильний символічний відтінок і добре пасувала до сценічного образу музикантів.

Згодом саме під цією назвою гурт випустив хіти Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions та Another One Bites the Dust. Queen став одним із найвідоміших рок-гуртів в історії музики, а його назва перетворилася на впізнаваний символ цілої епохи.