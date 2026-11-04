Queen чуть не получили другое название: как группа могла войти в историю музыки

История группы Queen началась еще до появления Фредди Меркьюри в ее составе. Тогда музыканты искали свое собственное звучание и название, которое впоследствии должно было стать узнаваемым во всем мире, пишет 24 Канал.

Adv

Какое название могли выбрать музыканты

До того, как стать Queen, коллектив назывался Smile. В его составе играли гитарист Брайан Мэй, барабанщик Роджер Тейлор и вокалист и басист Тим Стаффелл.

Когда Стаффелл покинул группу в 1970 году, к музыкантам присоединился Фредди Меркьюри. Именно он предложил сменить название на Queen.

Меркьюри считал, что это слово звучит величественно, выразительно и легко запоминается. Несмотря на некоторые споры из-за его неоднозначных ассоциаций, музыканты в конце концов согласились.

Почему группа остановилась на названии Queen

Фредди Меркьюри хотел, чтобы название отражало масштаб и характер будущего коллектива. Queen звучало лаконично, имело сильный символический оттенок и хорошо вписывалось в сценический образ музыкантов.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Впоследствии именно под этим названием группа выпустила хиты Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions и Another One Bites the Dust. Queen стала одной из самых известных рок-групп в истории музыки, а ее название превратилось в узнаваемый символ целой эпохи.