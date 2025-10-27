Реп Сумської і дух Подерв'янського: Радіодиктант спричинив хвилю мемів у мережі

Радіодиктант національної єдності спричинив жваві обговорення у соціальних мережах. Хтось критикує текст, хтось читання, але не пасуть задніх і творці мемів.

Тому опісля завершення Радіодиктанту в соцмережі Treads поміж обміном враженнями з'явилося чимало жартів. Більше про це розповість 24 Канал.

Чому Радіодиктант став причиною для жартів?

У творців мемів для жартів були аж дві теми опісля Радіодиктанту національної єдності. Перша – початок диктанту. Текст "Треба жити!", який написала Євгенія Кузнєцова, починається фактично цитатою Леся Подерв'янського. Щоправда, вона її адаптувала, і "любіма обізьяна" стала Псом Патроном. Це неабияк повеселило мережу.



Здавалося б, до чого тут Подерв'янський / Скриншот

Хоча, здається, не всі оцінили те, що "обізьяну" замінив собака з ДСНС.



Десь ми звернули не туди / Скриншот

До речі, Євгенія Кузнєцова, здається, випадково підкинула користувачам мережі ідею залучити до наступного Радіодиктанту Леся Подерв'янського. Щоправда, тут думки розходяться – йому краще написати текст, прочитати його чи зробити і те, і інше.



У Подерв'янського достойні конкуренти / Скриншот

Ще одна топ-тема для жартів – читання диктанту. У мережі нарекли Наталію Сумську реперкою та вже порівнюють її з Емінемом чи Alyona Alyona. Річ у тім, що акторка читала диктант доволі швидко, особливо перше речення.

Жарти про швидкість читання Радіодиктанту / Скриншоти





Також героїнею мемів стала Христина Гоянюк зі Львова – багаторічна учасниця та переможниця Радіодиктанту. Вона в прямому етері розкритикувала і текст, і читання диктанту. Через слова про те, що текст "дурнуватий", її почали порівнювати з героєм легендарного мему, де теж були проблеми з текстом.



Роки ідуть, проблеми – вічні / Скриншот

Також не обійшлося і про жарти щодо сварок у мережі. Деякі користувачі обурюються через окремі слова в диктанті чи через те, як його прочитала Наталя Сумська. Тому можна підсумувати – Радіодиктант таки об'єднав українців.



Щоправда, є нюанс / Скриншот

