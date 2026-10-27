"Астаф'єва – любов" та Люленов в образі Сковороди: мережу підірвав цьогорічний Радіодиктант

Радіодиктант національної єдності-2026 викликав хвилю емоцій у мережі. Українці зізнавалися, що не могли стримати сліз, уперше долучалися до написання та хвалили текст Артура Дроня й начитку Даші Астаф'євої та Артура Пройдакова.

Не обійшлося і без мемів, жартів та несподіваних реакцій – зокрема, на образ Івана Люленова в ролі Григорія Сковороди й позитивний відгук багаторічної учасниці Христини Гоянюк. Як українці обговорювали цьогорічний Радіодиктант – 24 Канал зібрав найцікавіші реакції.

Як в мережі реагують на Радіодиктант?

Багатьох українців зворушив текст Радіодиктанту-2026. Користувачка Threads @kandiatko зізналася, що не змогла стримати сліз, слухаючи диктант дорогою від коханого. "Боже, який диктант! Їхала від коханого, слухала і душили сльози", – написала вона, подякувавши автору тексту Артуру Дроню.

Користувач @grishchuk написав: "Радіодиктант цього року дійсно крутий! Дякую Артуру Дроню за текст, Даші й Артуру – за круте читання диктанту, а Суспільному – за організацію!".

Окремо українці відзначали й Дашу Астаф'єву, яка читала Радіодиктант-2026. Попри скепсис і критику, що лунали на її адресу напередодні, після трансляції користувачі Threads почали захищати артистку та хвалити її. Дехто навіть різко відповідав хейтерам: "Сподіваюся, у тих, хто хейтив Дашу, повилазить кіста, як ото в деяких артисток".

Користувачі хвалили Дашу Астаф'єву за те, як вона читала Радіодиктант-2026. Зокрема, авторка Threads @lytvynzhenya відзначила турботливу манеру артистки, яка чітко вимовляла кожне слово й робила паузи на розділових знаках, аби учасники встигли все записати.

Пані Даша диктує з такою турботою, як для першачків, виділяючи кожне слово, кожен розділовий знак паузою, щоб ми точно впоралися і написали на високий бал,

– написала користувачка.

Багато хто зізнавався в мережі, що цього року вперше долучився до Радіодиктанту національної єдності. Схоже, особливу роль у цьому могла зіграти й Даша Астаф'єва, чия начитка заохотила людей спробувати свої сили та подарувала їм приємні емоції.

"Написала! Вперше! Такі класні відчуття!" – поділилася одна з учасниць у Threads.

Чи можна створити петицію, щоб пані Астаф'єва диктувала радіодиктант на постійній основі, бо це любоф... Паузи, чітка дикція, не з дієсловами…,

– написала у Threads @marina.stazaeva.

Після минулорічної гучної критики цьогорічний Радіодиктант приємно здивував навіть Христину Гоянюк, яка вже багато років бере участь у флешмобі та неодноразово ставала його переможницею. У 2025 році вона назвала текст "дурнуватим" і розкритикувала начитку, а цього разу зізналася, що очікувала значно гіршого.

Дуже хороший текст. Дякую автору за такі теплі й красиві слова, які він вклав у написання цього Радіодиктанту,

– сказала Гоянюк у коментарі "Твоєму місту".

Вона оцінила і читання Даші Астаф'євої, а також назвала текст середнім за складністю. Тож цього року пані Христина не стала головною критикинею Радіодиктанту, як це було раніше. Навпаки, її позитивний відгук став ще одним свідченням того, що цьогорічний текст і його начитка сподобалися багатьом українцям.

Не обійшлося і без мемів

Особливу увагу мережі привернув образ Івана Люленова схожого на Григорія Сковороду. Артист родом із Молдови, однак після початку повномасштабного вторгнення почав вивчати українську й приблизно за рік повністю перейшов на неї. Люленов також відмовився від російськомовного контенту та підтримує розвиток української культури.

Цьогорічний Радіодиктант став багатим на меми та жарти. Українці активно обговорювали не лише текст і начитку, а й власні емоції під час написання, забутий навик писати від руки та пошуки приводів для критики.

Меми про Радіодиктант-2026 / скриншоти з мережі

Загалом реакції на цьогорічний Радіодиктант були переважно позитивними. Українцям сподобалися і сам текст, і його начитка, а частина користувачів іронізувала над тими, хто все одно намагався знайти привід для критики. Зокрема, користувачка Threads @tetiana_solovei_2 пожартувала, що після схвальних оцінок тексту й начитки критикам залишилося обговорювати хіба що довгий вступ.