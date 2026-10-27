Радіодиктант національної єдності 2026: онлайн-трансляція

Радіодиктант 2026 / Фото: Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа
Сьогодні, 27 жовтня, українці знову долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб відбувається у День української писемності та мови.
Початок – об 11:00. 24 Канал розповідає, де дивитися пряму трансляцію.
Хто автор та читець тексту Радіодиктанту 2026 року
Автором цьогорічного тексту Радіодиктанту національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту має назву "Лист, який не закінчується".
Читатимуть цей текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.
Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".
Де подивитися трансляцію
Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:
Українське Радіо та Радіо Культура;
YouTube-канал Українського Радіо;
телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;
застосунки: suspilne.radio та Дія.
Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн
Що відомо про Радіодиктант національної єдності?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
- Мета Радіодиктанту – об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі.
- При цьому – не перевіряти грамотність учасників, а написати диктант разом із тисячами людей по всьому світові.
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