Радіодиктант національної єдності 2026: онлайн-трансляція

Радіодиктант 2026 / Фото: Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа

Сьогодні, 27 жовтня, українці знову долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб відбувається у День української писемності та мови.

Початок – об 11:00. 24 Канал розповідає, де дивитися пряму трансляцію. Реклама Adv Хто автор та читець тексту Радіодиктанту 2026 року Автором цьогорічного тексту Радіодиктанту національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту має назву "Лист, який не закінчується". Читатимуть цей текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим". Де подивитися трансляцію Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети: Українське Радіо та Радіо Культура;

YouTube-канал Українського Радіо;

телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

застосунки: suspilne.radio та Дія. Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн Що відомо про Радіодиктант національної єдності? Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Мета Радіодиктанту – об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі.

При цьому – не перевіряти грамотність учасників, а написати диктант разом із тисячами людей по всьому світові.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter