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Радіодиктант національної єдності 2026: онлайн-трансляція

Марія Волошин
Радіодиктант 2026 слухати онлайн

Радіодиктант 2026 / Фото: Ліцей імені Героя України Миколи Паньківа

Сьогодні, 27 жовтня, українці знову долучаються до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Патріотичний флешмоб відбувається у День української писемності та мови.

Початок – об 11:00. 24 Канал розповідає, де дивитися пряму трансляцію.

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Хто автор та читець тексту Радіодиктанту 2026 року

Автором цьогорічного тексту Радіодиктанту національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Текст диктанту має назву "Лист, який не закінчується".

Читатимуть цей текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва.

Під час Радіодиктанту триватиме збір на проєкт "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

Де подивитися трансляцію

Радіодиктант традиційно транслюватимуть у прямому ефірі на всіх платформах Суспільного Мовлення, і він буде доступний на всіх континентах планети:

  • Українське Радіо та Радіо Культура;

  • YouTube-канал Українського Радіо;

  • телеканал, сайт та YouTube-канал Суспільне Культура;

  • застосунки: suspilne.radio та Дія.

Трансляція Радіодиктанту 2026: онлайн

Що відомо про Радіодиктант національної єдності?

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
  • Мета Радіодиктанту – об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі.
  • При цьому – не перевіряти грамотність учасників, а написати диктант разом із тисячами людей по всьому світові.

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